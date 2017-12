Myndigheternas insatser mot de så kallade spritbussarna har gjort att det mesta av den omfattande alkoholsmugglingen med vissa bussbolag har ersatts av smuggling med skåpbilar och andra mindre fordon. Men samma personer som tidigare smugglade med buss fortsätter och har bara bytt fordon. Nu hoppas tullen på att smugglingen ska bromsas genom att transporttillägget höjs den 1 januari, från 20 till 40 procent.

Det innebär att den som tagit in alkohol som inte är för eget bruk nu får betala dels den svenska skatten på alkoholen plus 40 procent ytterligare. Även de privatpersoner som beställer alkohol via internet och inte betalar in svensk alkoholskatt till Skatteverket drabbas av den högre avgiften.

Tullverket konstaterar att man tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket framgångsrikt har fått bukt med de så kallade spritbussarna som under flera år organiserat smugglat alkohol till Sverige.

Arbetet har lyckats, uppger man, tack vare att myndigheterna angrep problemet med alla medel som fanns till förfogande. Det har lett till att det under hösten har det skett en ökning av den så kallade myrtrafiken, det vill säga trafiken med skåpbilar och andra mindre fordon innehållande alkohol.

Busschaufförer och målvakter som tidigare påträffats i bussar har nu påträffats i myrtrafiken trots att de redan är föremål för brottsutredning.

– Därför är den här höjning väldigt välkommen, den kommer att var kännbar för de som organiserat smugglar alkohol till Sverige, men även för de som inte gör rätt för sig när de beställer alkohol via internet säger Anna Björklund, sakkunnig på Tullverket.

Transporttillägget innebär att den som tar in varor som det inte finns dokumentation på för införsel, att rätt skatt är betald och att reglerna har följts i övrigt får betala skatt på alkoholen plus 40 procent ytterligare. Det blir kännbart för chaufförer i fordon där det blir alkohol över som ingen vill kännas vid.

– Överskottsalkoholen på bussen betraktas chauffören stå som ägare av. Transporttillägget var ett bra verktyg i bekämpningen av spritbussarna och kommer nu att bli ett ännu bättre verktyg i det fortsatta arbetet mot alkoholsmuggling, säger Anna Björklund.

Den illegala hanteringen genererar stora brottsvinster för aktörerna. Om alkoholen säljs till ungdomar är avansen betydligt större än om alkoholen säljs till vuxna eftersom ungdomarna inte kan handla legalt på Systembolaget. Myndigheterna bedömer att spritbussarna under 2016 genererade minst 300 miljoner kronor i brottsvinster, pengar som till stor del återinvesteras i den organisera