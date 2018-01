Bilister bjuds på fria resor

Länstrafiken i Örebro erbjuder 5 000 bilister fria resor under två veckor i vinter och vår. Med kampanjen vill Länstrafiken få fler att upptäcka möjligheten att pendla med kollektivtrafik och ändra sina resvanor. Prova-på-kamanjen ingår i ett större projekt för hållbart resande i Örebro län, Tänk Tanken, och har även en egen hemsida, www.tänktanken.nu.

Prova-på-erbjudandet skickas i dagarna ut till 55 000 bilister i Örebro län. Av de som ansöker om att få bli testresenärer väljs runt 5 000 stycken ut som kommer att få åka med Länstrafiken utan kostnad i två veckor under vintern och våren 2018.

Liknande kampanjer har genomförts av bland annat Västtrafik och Värmlandstrafik med goda resultat.

-Vi räknar med att drygt 900 personer kommer att fortsätta att välja att åka med Länstrafiken när testperiodens är slut, säger Markus Hagersten, försäljningsstrateg på Region Örebro län.

Länstrafiken kommer att arbeta med prova-på-kampanjer under hela 2018 för att öka resandet. Bland annat kommer alla som flyttar till Örebro län under året att få ett erbjudande om att få resa gratis under två veckor i hela länet.

-Vi gör 615 000 resor under ett vardagsdygn i Örebro län. Enligt den resevaneundersökning som vi gjort uppskattar bilresenärerna själva att de kan ersätta nästan en fjärdedel av bilresorna med kollektivtrafik, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Prova-på-kampanjen som genomförs i februari är en del av projektet Hållbart resande i Örebroregionen som nu lanseras i regionen under namnet Tänk tanken. Tänk tanken-budskapet vill inspirera till att inte ta bilen slentrianmässigt utan att inför varje resa fundera om det går att åka kollektivtrafik, cykla eller gå istället.

Projektet innehåller många delaktiviteter och pågår till och med sista december 2019. Bland annat kommer arbetsplatser i länet tävla om vilken som är den mest cykelvänliga och det kommer att arrangeras workshops om hälsovinsterna med att resa hållbart.

Projektet finaniseras av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Örebro län, som även äger och leder projektet.

Dessutom medfinansierar och deltar Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Nora kommun, Örebro kommun, Region Örebro län, Länsstyrelen i Örebro län och Örebro universitet i projektet.