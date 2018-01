Fördubbling i Skara – nu två passagerare per buss

Trots att resandet med stadsbussarna i Skara under 2017 ökade med tio procent är det i snitt bara knappt två personer per tur som tar bussen. Ändå har Skara sedan 2015 fördubblat resandet i stadstrafiken. Då var det i genomsnitt bara en passagerare per tur i stadstrafiken, skriver Nya Lidköpings-Tidningen, NLT.

Den nya stadstrafik som i december 2015 ersatte den tidigare Mjuka Linjen möttes tidigt av protester från både kommunen och pensionärsorganisationerna, men protesterna har inte vunnit gehör hos Västtrafik eller bussoperatören Nobina.

– Vi har velat ha en förändring av turtätheten med glesare avgångar från

fler hållplatser mitt på dagen. Men Västtrafik och Nobina har valt att prioritera turtätheten, säger Skaras kommunalråd Fredrik Nordström(S) till NLT.

Möjligen kan man trösta sig med att man i Skara har nått den fördubbling av kollektivresandet som branschen i övrigt sedan länge kämpar för att nå.