MAN toppade under lugn december

Det blev en lugn avslutning på 2017 när det gäller antalet nyregistrerade bussar i Sverige, enligt Bil Swedens statistik. Under december registrerades totalt 88 nya bussar (både lätta och tunga), 54,9% färre än under samma tid förra året, då 195 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under året 1300 bussar, 2,5% färre än förra året, då 1333 stycken registrerades.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 67 under december, 61,0% färre än under samma tid förra året då 172 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under året 957 tunga bussar, 7,9% färre än under förra året, då 1.039 registrerades.

Så här ser registreringsstatistiken för december ut:

MAN 20

Scania 14

Volvo 12

Van Hool 7

Solaris 5

Mercedes-Benz 4

Setra 2

Iveco 2

VDL 1