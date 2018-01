Rekordmånga reste med Viking Line

Färjerederiet Viking Line hade rekordmånga passagerare under 2017. Då reste 6 881 149 passagerare med de rödvita fartygen. Det är nästan sex procent fler än under 2016 då rederiet kunde räkna in 6 502 191 passagerare. Den största ökningen i passagerartrafiken var på linjen Helsingfors – Tallinn där kapaciteten förstärktes från april till oktober. Här ökade volymerna med 15,7 procent till 2 341 440.

– Passagerarna har dragit nytta av vår utökade kapacitet under året, därtill har priskonkurrensen varit hård till gagn för våra passagerare, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

På linjen Åbo–Åland–Stockholm var passagerarvolymen på M/S Viking Grace och M/S Amorella 1 885 643 (1 884 441 år 2016) eller 0,1 procent fler än året innan. På rutten Helsingfors–Mariehamn–Stockholm, där M/S Mariella samt M/S Gabriella trafikerar, reste 1 036 559 passagerare (år 2016: 994 046) under året. Ökningen var 4,3 procent.

För den största tillväxten stod linjen Helsingfors – Tallinn där Viking Line under sommaren erbjöd 12 avgångar dagligen. Förutom Viking XPRS trafikerades linjen i juli av Mariella och Gabriella. Därtill svarade Viking Line på den stora efterfrågan genom att ta in ett nytt fartyg, Viking FSTR, dvs. Faster, som trafikerade rutten under tiden 10.4–15.10. Totalt transporterade Viking Line 2 341 440 passagerare (2023 119 år 2016) på denna linje under året. Ökningen var 15,7 procent.

På kortrutten över Ålands hav, Mariehamn–Kapellskär, ökade passagerarvolymen på M/S Rosella till 722 269 (700 227 år 2016). Ökningen i procent var 3,1.

Passagerarvolymen för M/S Viking Cinderellas kryssningar från Stockholm var 890 689 (891 212 år 2016). Minskningen på 0,1 procent grundar sig på färre trafikdagar under året.