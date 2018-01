Svenskt IT-företag fortsätter att koppla upp New Yorkbussar

Det svenska IT-företaget Fältcom, ett av Telia Companys dotterbolag, har tecknat ytterligare ett avtal med New Yorks trafikmyndighet (New York City Department of Transportation, NYCDOT) när det gäller uppkopplad kollektivtrafik. Avtalet följer på ett avtal som Fältcom tecknade i fjol. Fältcom tilldelas även ett större uppdrag för att vidareutveckla lösningar för kollektivtrafiken.

I fjol valde NYCDOT Fältcoms IoT-plattform för att inleda ett program för uppkoppling av bussar och trafikskyltar så att resenärerna kan få reseinformation i realtid i New Yorks cirka 16 000 busshållplatser och via mobilappar. IoT står för internet of things, sakernas internet.

Den nya ordern innebär att NYCDOT fortsätter satsningen på svensk IoT-teknik för att koppla upp kollektivtrafiken och förbättra reseinformationen i världsmetropolen. Affären omfattar uppgradering av ytterligare 120 RTPI-skyltar vid busshållplatser vilket innebär att Fältcom nu uppgraderat 350 enheter.

– Vi är väldigt stolta över den nya ordern som ger oss möjligheter att öka expansionstakten genom nyanställningar. Under 2018 kommer vi att öka närvaron i USA, inte minst för att skapa nya affärer med fler amerikanska trafikmyndigheter, säger Tobias Andersson, global försäljningsdirektör på Fältcom.

Marknaden för uppkopplad kollektivtrafik växer kraftigt i Nordamerika i takt med att befolkningen och trafiken ökar. Smartare och beprövad teknik för övervakning, styrning och reseinformation är avgörande för att skapa bättre trafikflöden.

– Ju mer information trafikledningscentralen får in, desto bättre kan trafiken styras. Genom att analysera data tillsammans med kunderna kan vi även skapa vi nya lösningar för nya användningsområden i trafiken, säger Tobias Andersson.

NYCDOT väljer även att tilldela Fältcom ett större utvecklingsuppdrag där nya, kundanpassade lösningar ska vidareutvecklas för att förbättra övervakningen och driftinformationen.