Tretton år med ökning i Karlstad

Resandet med Karlstadsbuss ökade förra året för trettonde året i rad. Under året passerades också sju miljoner resor i och med att det gjordes 200 000 fler resor med Karlstadsbuss under år 2017 än under året innan.

Det är en ökning med tre procent och ligger i linje med målet i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

– Under 2017 har vi bland annat förenklat betalning på bussen genom att införa swish och startat en ny linje till Välsvikens handelsområde. Det är två exempel på åtgärder som har drivit resandeutvecklingen säger Mattias Bergh, chef för Karlstadsbuss.

Att betala med Karlstadsbuss mobilapp har blivit allt populärare och resandet med appbiljetter har ökat 43 procent under 2017.

I augusti startade Karlstadsbuss linje 56 till Välsvikens handelsområde och där har resandet ökat för varje månad och under december gjordes över 5000 resor med linjen.