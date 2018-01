Vätgasbussar till Sandviken

Som en del av en gemensam satsning från Region Gävleborg och Sandvikens kommun ska Sandviken under 2019 och 2020 få två vätgasdrivna bränslecellsbussar i trafik. Det handlar om ett pilotprojekt och bussarna ska beställas under det här året. Prislappen beräknas till sex miljoner per buss.

Sandvikens kommun och Region Gävleborg anser sjg därmed vara den första regionen i Sverige med vätgasbussar. Det är dock en sanning med viss modifikation. Med start 2004 rullade nämligen ett par vätgasbussar i Stockholm under två år som en del av ett europeiskt projekt med bränslecellsbussar i åtta städer.

Peter Kärnström(S), kommunalråd i Sandviken är nöjd med satsningen.

– Det känns bra att vi befäster vår ställning som landets mest spännande plats för fossilfria och utsläppsfria transporter, säger Peter och fortsätter. Den här satsningen ligger helt i linje med utvecklingen av elväg, laddinfrastruktur och uppbyggnaden av vätgasstation, säger han.

Beslutet att Region Gävleborg och Sandvikens Kommun drar igång ett samarbete kring vätgasbussar har föregåtts av ett långt förarbete.

– Vår politik bygger på två prioriteringar. För det första måste tillväxten i länet öka och jobben bli fler. För det andra måste vi ställa om vårt sätt att transportera gods och människor i fossilfri riktning. Av de här två utmaningarna skapar vi en möjlighet, säger Jan Lahenkorva(S), vice ordförande i Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd.

En aktör som varit drivande när det gäller att utveckla en vätgasstation i Sandviken är Sandvik AB. I december öppnade vätgasstationen där bilar och bussar kan tankas.

– Vätgastankstationen är förberedd för tyngre fordon som bussar och lastbilar. Att Region Gävleborg satsar på bränslecellsdrivna bussar bekräftar Sandviken som en kompetenshub i Sverige för vätgas- och bränslecellsteknologi och bidrar dessutom till renare luft. Som regionens största privata arbetsgivare är det mycket positivt att våra medarbetare kan åka till jobbet utsläppsfritt, säger Mats W Lundberg, hållbarhets­specialist på Sandvik Materials Technology.