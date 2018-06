Dubbelt så många bussar i plurret i Stockholm

Om några veckor får Stockholm sin andra amfibiebuss. Därmed fördubblar Ocean Bus, det företag som i Stockholm opererar Skandinaviens enda amfibiebuss, sin kapacitet. Och fler bussförare blir också sjökaptener.

Ocean Bus har funnits i Stockholm sedan 2014. Bussen avgår från Strömgatan, mittemot Operakällaren, och kör sedan en tur på land för att på Djurgården, bakom Villa Källhagen, göra transformationen från buss till båt.

När bussen byter element tar bussföraren på sig kaptensmössan och kliver in i rollen som sjökapten, vilket han också är utbildad till. Till tonerna av Celine Dions Titaniclåt ”My heart will go on” och passagerarnas förtjusta skratt beger sig farkosten ut vattnet (förhoppningsvis fritt från isberg) för en guidad tur genom Stockholm, sett från vattnet.

Ocean Bus startades av bröderna Max och Paul Ekvall som ett hobbyprojekt. Fyra år senare är bussen närmast en institution i Stockholm och bland dess yngre invånare känd som ”Hajbussen” på grund av sitt utseende.

– Turen har blivit så populär att vi nu i sommar sjösätter ännu en amfibiebuss och dubblar antalet turer till tolv per dag för att möta efterfrågan, säger Max Ekvall.

Precis som den nuvarande bussen är även den nya byggd på ett lastbilschassi av märket Volvo, inhandlad i Belgien och ombyggd till amfibiebuss på en verkstad i South Carolina, USA.

– Det är första gången i Sveriges historia som Trafikverket vatten och Trafikverket väg har samarbetat kring ett projekt. De flög till USA fyra gånger för att följa och inspektera bygget, berättar Max ekvall.

– Våra guider pluggar på Scenskolan och kan konsten att fånga en publik. Turen är både underhållande och lärorik. Den innehåller både humor och historia, berättar Paul Ekvall.

Ocean Bus börjar sina turer så fort Stockholm blir isfritt, vilket inträffade den 14 april i år, och håller på så långt in på året som vattnet ännu inte frusit, alltså ända in i december.

– Vår första buss har vi strajpat som en haj. Den andra kommer föreställa ett annat spännande, havslevande djur. Vilket det blir är en överraskning än så länge, säger Max Ekvall.