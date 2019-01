Solaris och Mdercedes i kamp om stor elbussorder

Två busstillverkare, polska Solaris och tyska Mercedes-Benz, kämpar om en stororder på elbussar till lokaltrafiken i den italienska staden Milano, ATM. ATM upphandlar nu 250 fullelektriska, tolvmeters elbussar i en order som är en av de största, kanske den största enskilda elbussordern, hittills i Europa. Iveco, med Heuliez, har enligt italienska fackmedier överraskat med att inte vara med i upphandlingen.

ATM har redan elbussar i trafik och har satt som mål att ha en helt emissionsfri bussflotta år 2030. Från och med i år köper man bara in hybridbussar, elbussar som kan laddas under färd från trådbussnätets luftledningar (IMC – In Motion Charging) samt batteribussar.

Idag har ATM 25 batteribussar från Solaris i trafik.

Solaris konkurrerar med sin stadsbuss Urbino 12 Electric och Mercedes-Benz med sin nya eCitaro.

Både Solaris och Mercedes-Benz batteribussar har samma drivlina, ZF AxTrax Ave, även om Solaris också erbjuder en alternativ lösning med en central elmotor.

Solaris vann nyligen en order på 80 trådbussar med IMC, även den från ATM i Milano.