Nu kör SL till båten över Östersjön

På tisdagen blev det mycket enklare att resa kollektivt till och från färjeterminalen i Värtahamnen i Stockholm. Terminalen trafikeras av Tallink Siljas fartyg till Finland, Estland och Lettland – samt från och med tisdagen även av SL. Tidigare har det varit en lång promenad mellan buss och färjeterminal, men nu kopplas SL:s linjenät samman med färjetrafiken tack vare en tillfällig bussgata under den tid som den nya stadsdelen Värtahamnen tar form. Det nya hållplatsläget invigdes under festliga former i närvaro av SL, Stockholms stad, Stockholms Hamnar, Tallink Silja, Keolis och Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Jag är väldigt nöjd med att bussen äntligen har fått sin plats i ett mer levande Värtahamnen. Detta kommer att bli ett lyft för SL-resenärerna och förenklar för de som vill ta sig till och från Värtahamnen för bland annat arbete i hamnområdet och resor ut i Europa, säger Kristoffer Tamsons(M), trafikregionråd och ordförande för SL.

I takt med att den nya stadsdelen Värtahamnen tar form förbättras även kollektivtrafiken. En ny gata byggs nu mellan Hamnpirsvägen och Hangövägen där hamnbassängen devis fylls igen. Här kommer buss 76 att gå när den är färdigställd 2020. Men redan nu stannar bussen vid Värtaterminalen genom den nya bussgatan.

– Att resenärerna får en smidig kollektivtrafikresa till och från Värtaterminalen är jätteviktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har nästan fem miljoner passagerare som reser till och från Värtahamnen varje år, så en sån här insats kan verkligen få stor effekt. Vi vet att närheten till kollektivtrafik påverkar resenärers val och här har vi tillsammans sett till att hållplatserna kommer så nära som möjligt, säger Fredrik Lindstål, ordförande i Stockholms Hamnar.

– För de miljontals kryssningsresenärer som anländer till Stockholm och Värtahamen med Tallink och Silja Line, är den nya busshållplatsen och kollektivtrafikgatan en mycket välkomnade satsning. Vi är många parter som under flertalet år, arbetat tillsammans för att få en väl fungerande kollektivtrafik till Värtahamnen och äntligen kan vi konstatera att vi är i mål, säger Marcus Risberg, VD på Tallink Silja.

Stadsutvecklarna i Värtahamnen har ambitionen att utveckla Stockholms mest intressanta stadsdel. En stadsdel som tar plats och interagerar med stadens största kryssningshamn. Många människor rör sig i stadsdelen redan idag och fler kollektivtrafiksatsningar kommer att komma framöver.

– En stad utan access är ingen stad. Det blir en död återvändsgränd. Den stadsdel som nu växer fram i Värtahamnen får access via båt, buss, bil, cykel, tunnelbana och förhoppningsvis även spårväg. På så sätt blir stadsdelen ett viktigt nav. Dagens invigning är ett steg i den riktningen säger Kristina Alvendal från Stadsutvecklarna i Värtahamnen.