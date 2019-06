Ny automatisk snabbladdning av elbussar från ABB

ABB utökar sina lösningar för laddning av elbussar med automatiska pantografer som ska göra laddningen snabbare och effektivare. Panto Up har ABB döpt lösningen till. ABB räknar med en snabb tillväxt av marknaden för elbussar, samtidigt som man på olika håll väljer olika håll för laddning av bussarna. Företaget hänvisar till prognoser som säger att elbussmarknaden kommer att växa med 16,6 procent om året fram till år 2025.

Panto Up är en lösning som är avsedd för större elbussflottor där begränsat depåputrymme gör att man väljer att ha elbussarna utrustade med en pantograf på busstaket.bygger Panto Up är tänkt både för depåladdning och snabbladdning på linjen.

Lösningen bygger på sekventiell laddning på 50 – 150 kW av upp till tre bussar samtidigt i depå, men kan även användas för snabbladdning med 150 – 600 kW, exempelvis vid linjens ändhållplatser.

Enligt ABB kompletterar Panto Up företagets omfattande utbud av lösningar för laddning av elbussar, bland annat Panto Down där en pantograf sänks ner mot busstaket från laddstationen. Panto Down är baserad på det öppna gränssnittet OppCharge.