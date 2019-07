All världens bussar kartlagda

Två bussar av tre i världen är vanliga 12-metersbussar. I länder som Argentina, Finland, Japan och Danmark är 90 procent av alla bussar standardbussar på tolv meter. Det framgår av en kartläggning av världens bussar som den internationella kollektivtrafikunionen, UITP, nu gör. Kartläggningen görs inför den stor internationella busskonferens som hålls i Bryssel i anslutning till den stora bussmässan Busworld i oktober, 2019 International Bus Conference.

Konferensen kommer att behandla områden som daglig drift, affärsutveckling och affärsmodeller, elbussar och annan ny teknik. UITP menar att bussen under senare år har fått en renässans, samtidigt som bussnäringen står inför utmaningen att gå från en traditionell, arbetskraftsintensiv näring till en näring som är teknik- och resursdriven.

Den kartläggning av bussvärlden som UITP, Global Bus Survey, nu presenterar bygger på ett urval från mer än 320 operatörer i 46 länder, varav 29 europeiska. Senare i juli kommer en rapport om BRT, Bus Rapid Transit. Den rapporten kommer att som tema bland annat att ha hur man integrerar BRT-system i befintliga kollektivtrafiksystem.

I Global Bus Survey konstaterar UITP att nästan 68 procent av världens bussar är tolvmeters standardbussar. Ytterligare tolv procent är ledbussar medan återstoden är midibussar, minibussar, dubbeldäckare och trådbussar. Det bör noteras att eftersom det är UITP som står för undersökningen har man fokuserat på bussar för kollektivtrafik och bortsett från turist-, beställnings- och långlinjebussar.

Bussförare

Genomsnittsåldern på bussarna är 6,9 år. Länder som Kina, Ryssland och Brasilien pressar ner genomsnittet eftersom de har många relativt nya bussar i likhet med Indonesien, Mexiko och Sydkorea.

50 procent av bussarna är dieseldrivna. Ytterligare 22 procent körs på biodiesel eller diesel i kombination med någon tillsats. Elbussarnas andel är nästan 18 procent. När det gäller elektrifieringen leder Kina stort. Av de bussar som undersökningen omfattar finns 57 procent av elbussarna där.

Andra länder där elbussarna har fått ett stort genomslag är Rumänien, Frankrike och Storbritannien. I Sydkorea körs nästan 98 procent av bussarna på gas, företrädesvis naturgas.

I undersökningen redovisas också vilka emissionsnormer bussar med förbränningsmotor har (28,3 % är Euro V, 22,5% är Euro III, 17,2 % är Euro IV och 15,2 % är Euro VI), liksom tillgänglighet som låggolv, rullstolsplatser, rullstolsramper och så vidare.

Antalet förare per buss varierar stort, från drygt en till tre. Genomsnittet är två förare per buss och i 63 procent av de undersökta bussarna arbetar 1,6 – 2,5 förare per buss.

Ett mått på produktiviteten är antalet bussförare per miljon resor. Det vanligast är att det behövs mellan 10 och 20 förare per miljon resor. Antalet resor per buss varierar från land till land, från 100 000 till över 200 000 resor per buss och år. De länder i undersökningen där varje buss transporterar flest passagerare per år är Österrike, Tjeckien, Estland, Polen, Rumänien och Slovakien.

Här kan du ladda ner undersökningen (på engelska) i sammanfattning.

International Bus Conference hålls på Brysselmässan den 21 – 23 oktober. Från och med i år flyttar också Busworld dit från Kortrijk. Själva mässan är öppen 18 – 23 oktober.