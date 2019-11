“Svensk kraftansträngning för biodrivmedel behövs i Bryssel”

Om skattereduktionen för rena biomedel försvinner kan kollektivtrafiken och åkerierna tvingas att gå tillbaka till fossil diesel. Det vore förödande för klimatomställningen. Det skriver företrädare för bland andra buss- och kollektivtrafik-branschen, 2030-sekretariatet och åkerinäringen i en debattartikel i torsdagens Göteborgs-Posten.

Bakgrunden är att EU-kommissionen i dagarna presenterar ett förslag som, om det genomförs, innebär att skattebefrielsen för ena och höginblandade biodrivmedel försvinner den 1 januari 2021.

– Nu krävs insatser på högsta politiska nivå för att säkra fortsatt goda villkor för dessa biodrivmedel. Annars hotas Sveriges klimatmål till 2030, skriver bland andra Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius i artikeln.

De pekar på att över 90 procent av den upphandlade busstrafiken nästan helt har eliminerat sina utsläpp av koldioxid genom användning av skattebefriade rena biodrivmedel. Likaså har åkerinäringen till stor del minskat sina utsläpp av koldioxid.

Om skattebefrielsen försvinner kommer priset per liter biodrivmedel att öka med 35 procent. I absoluta tal blir det mellan 4 och 6,50 kronor per liter Tidigare har Svensk Kollektivtrafik räknat ut att en sådan höjning skulle kosta den upphandlade kollektivtrafiken i landet en miljard om året. Bara busstrafiken i Storstockholm skulle bli en halv miljard dyrare per år. Alternativet är att gå över till fossil diesel.

– Det skulle vara en förödande signal för klimatomställningen, slår artikelförfattarna fast.

Med tydlig adress till regeringen skriver de att det ännu finns lite tid att få EU att stötta de rena biodrivmedlen.

– Men det går inte att passivt avvakta på hemmaplan och tro att EU lyssnar. Sverige är känt för att sitta still i båten och övertolka EU:s regelverk.

Annat är det med Frankrike, menar artikelförfattarna och pekar på att Frankrike hänvisar till att det enligt EU:s Energiskattedirektiv är tillåtet för ett land att sätta olika skattesatser på olika drivmedel.

– Skatten på rena biodrivmedel är alltså ingen nedsättning av en bensin- eller dieselskatt, utan en egen skatt. En separat skatt är inte statsstödd, menar fransmännen, och behöver därför inget godkännande. Belgien lär införa den franska modellen inom kort.

– Vi möts av en ökande förståelse för den svenska situationen i Bryssel, medan vi i Sverige möter en uppgiven attityd. Nu krävs en svensk kraftansträngning för att kunna bibehålla skattereduktion för biodrivmedel skriver artikelförfattarna.

De är Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet; Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag; Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik; Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag; Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen samt David Källsäter, vd Scania Sverige.