Nordamerikansk stororder till Volvo Bussar

Volvo Bussars nordamerikanska bolag Nova Bus har fått en order på 165 hybridbussar till MTA New York, det vill säga lokaltrafiken i New York City. Kontraktet innehåller dessutom optioner på 126 hybridbussar och 209 dieselbussar. Om MTA utnyttjar optionerna kan ordern således växa till 500 bussar. Ordern är den andra på kort tid som Volvo får från MTA. I december fick Volvo Bussars andra nordamerikanska bolag Prevost en order på 307 bussar med option på ytterligare 23.

De 165 hybridbussarna i den nya ordern är tolv meter långa stadsbussar med hybridsystem från BAE. En förseriebilar ska levereras redan i maj och huvuddelen av leveranserna inleds i december för att fullföljas nästa år.

Med de senaste beställningarna från MTA till Volvo Bussars dotterbolag kommer det att finnas ca 2 100 bussar i New York som antingen är Nova Bus eller Prevost.

– Med dessa två order och möjliga optioner fortsätter vi att utveckla vår långvariga relation med New York. Under de senaste månaderna har våra dotterbolag Nova Bus och Prevost fått kontrakt från MTA på totalt 472 bussar med potential för ytterligare 348 bussar. Vi är stolta och tacksamma för det förtroende MTA visat för vårt Nova-team och vi ser fram emot att erbjuda mer hållbara transportlösningar till medborgarna i New York, säger Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar.