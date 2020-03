Danmark stänger gränsen – Ny version (kl 22.40)

Danmarks statsminister Mette Fredriksen sa vid en presskonferens på fredagen att Danmark stänger sina gränser lördag den 14 mars klockan 12. Syftet är att minska spridningen av det nya coronaviruset, Covid-19. Ännu är mycket oklart kring vad stängningen innebär för exempelvis busstrafik över den danska gränsen, men dansk polis uppger att svenskar som passerar gränsen på väg hem från ferie ska släppas fram.

Dansk polis och militär kommer att ansvara för gränskontrollerna som kommer att vara i full drift inom några dagar. Färje-, tåg- och flygrutter kommer att stängas helt eller delvis, men i nuläget är det oklart exakt hur detta kommer påverka busstrafik till och genom Danmark.

Bussmagasinet.se har dock kunnat konstatera att enligt den danska polisens hemsida är det tillåtet att passera gränsen för den som har särskilda skäl.

Bland särskilda skäl som gör det tillåtet att passera gränsen för personer som korsar gränsen för att komma hem, till exempel svenskar, som har varit på ferie utomlands. Detsamma gäller vid transit på flygplats och för flygande personal.

Vanliga familjebesök, turistbesök, affärsresor, studieresor och liknande utgör inte särskilda skäl enligt den danska polisens hemsida.

“Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture o.lign. udgør ikke anerkendelsesværdige formål.

Personer, der krydser den danske grænse for at komme hjem, f.eks. svenskere, der har været på ferie i udlandet, vil blive anset for at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Det samme gælder ved transit i lufthavnen og for flypersonale.”

Informationen återfinns om du klickar här. Gå sedan in på Spørgsmål og svar och därefter Hvad er anerkendelsesværidge formål.