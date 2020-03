Guldbussen till Värmlandsföretag

Gruppresor i Värmland AB tilldelades på torsdagen årets Guldbuss. Prisutdelningen ägde rum på RK:s TUR 2020 som i år på grund av det nya coronaviruset blev en digital träffpunkt för bussresebranschen, direktsänd av RK Travel Group på företagets Facebooksida.

Gruppresor startades av Lennart Gunnarsson i Grums 1985. Han hade ett förflutet inom Stena Line där han såg en ökande efterfrågan på gruppresor. Idag finns företaget även i Karlstad och är Värmlands ledande gruppresearrangör. Företaget drivs nu av barnen Cicci och Marcus i samma anda som föräldrarna en gång lade grunden till.

– Gruppresor har under företagets 35-åriga liv aldrig givit avkall på kvalitativa gruppresor till närområde så väl som till fjärran länder, alltid med kunniga och serviceinriktade färdledare, säger Göran Grell, vd på RK Travel Group.

– Gruppresor är en mycket värdig vinnare som alltid har gott humör och visar stor kämparanda, fortsätter Göran Grell.

– Ett exempel: deras programresa till NY 2017 stoppades av tekniska problem på flyget – två gånger. 2019 drabbades samma resenärer av pilotstrejk och kom för andra gången inte till NY. Nu planerar Gruppresor för 2021 – man ger sig inte, dessa gäster ska bara få se The Big Apple.

Hederspris

Guldbussens hederspris tilldelas en person som har gjort väsentliga avtryck å turistbuss-branschens vägnar, Marie Lange.

Utan att ha en aning om vem som skulle få priset fick Marie Lange uppdraget att sprätta upp kuvertet med motiveringen…

“Alla som haft kontakt med henne vet att det stämmer. Med sin röst, värme, humor och genuina kärlek till ”bussagobbarna” har ”Miss Mary” fört branschen samman.

Ingen uppgift är tråkig för denna engagerade problem-lösare i kort-kort. Allt görs med ett leende och Marie har under många år gjort bussbranschen gladare och livet lättare för många – på vägarna, i garagen och på kontoren. Under sin tid på RK Travel Group tog hon sig an precis allt – från att hitta kvarglömda hörapparater på ryska hotell till att hålla koll på grundarens tandläkartid. Hennes karriär fortsätter nu med reseledaruppdrag och närmast i styrelsen för Svenska Turistbussföretagen.”

– Vet du vem det är, frågade Göran Grell när motiveringen lästs upp.

– Det låter som jag, sa en förvånad Miss Mary medan alla RK:s medarbetare skrattade och applåderade.

Guldbussen är ett pris som är instiftat för att lyfta turistbussbranschen i Norden i allmänhet och ett företag eller person i branschen i synnerhet, som har gjort något för att utveckla och inspirera andra. Egenskaper som premieras är: glädje, energi, framåtanda, nyfikenhet och en förmåga att tänka nytt.