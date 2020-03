Hundratals miljoner förlorade för danska bussbolag i mars

Danska turistbussföretag har under de första veckorna i mars tappat minst 200 miljoner danska kronor (cirka 350 miljoner SEK) i omsättning under den första halvan av mars. Det uppger den danska buss- och taxinäringens branschorganisation Dansk PersonTransport som räknar med att nergången kommer att förstärkas under april.

– Vi befinner oss nu i ett läge där 100 procent av turistbusskörningarna är inställda. Vi har frågat runt bland våra medlemmar och de har rapporterat tillbaka till oss att de upplever en nergång i omsättningen på minst 200 miljoner danska kronor och det är bara i mars. Den förväntade nergången i april är i nuläget minst 250 miljoner danska kronor i förlorad omsättning.

– Sedan i fredags har taxi upplevt en omsättningsminskning på 75 procent. Även den siffran väntas öka, säger Michael Nielsen, vd hos Dansk PersonTransport.