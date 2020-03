Stillsam februari för bussarna

Februari blev en mycket stillsam månad när det gäller nyregistrerade bussar i Sverige, visar siffror från branschorganisationen Bil Sweden, kompletterad med siffror över direktiv sorterade bussar. MAN toppar registreringarna av tunga bussar.

Under februari registrerades totalt 26 nya bussar (både lätta och tunga), 54,4% färre än under samma tid förra året, då 57 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – februari 64 bussar, 38,5% färre än förra året, då 104 stycken registrerades. Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 22 under februari, 55,1% färre än under samma tid förra året då 49 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – februari 52 tunga bussar, 27,8% färre än under motsvarande period förra året då 72 registrerades.

Till dessa siffror kommer dock direktimporterade bussar som Bil Sweden alltjämt inte redovisar.

Nyregistreringarna av bussar minskade med 54,4 procent i februari och har hittills i år minskat med 38,5 procent. Bussmarknaden är till stor del styrd av trafikupphandlingar vilket gör att marknaden ofta blir väldigt ryckig, kommenterar Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Här är listan på nyregistrerade bussar över tio ton, inräknat direktimport:

MAN 13

Scania 5

Volvo 12

Setra 5

Mercedes-Benz 2

Temsa 1