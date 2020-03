Stor oro bland bussföretagen

Bland de mindre och medelstora bussbolagen i landet är oron för framtiden stor. Genomgående tycker de företag vi talat med att det statliga krisstödet till företagen är alldeles för lågt. Lån till sex eller sju procents ränta är inget alternativ och flera företagare befarar att deras företag är på väg att gå under. Flera företag lyfter fram Danmark som ett bra exempel på hur besöksnäringen kan stöttas och samtidigt finns det en kämpaanda och en förmåga att blicka framåt.

OBS: Intervjuerna i den här artikeln gjordes innan det blev känt att Tillväxtverket är berett att stödja korttidspermitteringar även för familjemedlemmar som är anställda i familjeföretag (klicka här för att läsa mer).

Här är några röster från svenska bussbolag, fångade av Paula Isaksson och Ulo Maasing:

Klas Lidén, Charterbuss:

– Vi är Viking Lines största bussresearrangör i Sverige och eftersom de har ställt in all sin trafik slår det ordentligt mot oss. Som en försiktighetsåtgärd har vi lagt ut våra bussar på Blocket och har vi tur så vill någon köpa, vi måste prova allt. Vi har sagt upp all personal och försöker förhandla oss fram till att de som är under uppsägning ska kunna korttidspermitteras men det vägrar Kommunal att ställa upp på, oavsett vad regeringen och Tillväxtverket säger. Dock förekommer det centrala förhandlingar för att kunna lösa den problematiken.

– Vi är ett familjeföretag där jag, min bror och våra fruar jobbar så båda familjernas inkomst är beroende av att verksamheten fungerar. Att vi som äger och driver företagen inte får korttidspermitteras är ju galet. Med en ränta på 6,25 procent är det inte aktuellt med lån, pengarna ska ju tillbaka förr eller senare och vad är det som säger att vi har råd då? OBS: Uttalandet gjordes innan Tillväxtverkets besked om att familjemedlemmar som är anställda i familjeföretag får korttidspermitteras. När han nås av informationen (klicka här) utbrister han: Äntligen! Nu verkar det lossna lite för vår överlevnad.

– Nästa kritiska datum är 14 april när vi får veta om UD släpper på rekommendationen om att inte resa utomlands. Då kanske Viking Line startar och då är vi igång igen. Om vi har sålt några av bussarna får vi helt enkelt köpa nya.

Helen Bergh, MK Bussresor:

– Vi har ställt av bussarna och har inte så stor fast anställd personal utan är i hög grad ett familjeföretag. Efter samtal med Almi verkar det lösa sig för oss ett tag till. Men allt är så tungrott. Både Almi och bankerna vill ju ha säkerhet på sina lån och dessutom en likviditetsprognos där vi ska gissa hur vår verksamhet ser ut när virusepidemin har lugnat sig. Men det är ju helt omöjligt att göra.

– Just nu har vi inga intäkter alls, men vi har inte gett upp utan hoppas vara startklara när allt har lugnat sig. Nu jobbar vi med en strategi för att komma igång igen den dag det vänder. Vi har många stamkunder och de flesta av dem har sagt att de avvaktar istället för att kräva sina pengar tillbaka.

– Nu hoppas vi att den svenska regeringen kan ta snabba och liknande beslut som man gjort i Danmark. Vi behöver cash nu i branschen, innan fler får kasta in handduken.

Johan Ekman, EkmanBuss, Flexibussitet &

EkmanResor 1st Bussness Class:

– Jag har ingen trafik igång och har permitterat all min personal. Det är konstgjord andning men jag har en framtidstro, det ska mycket till innan jag ger upp. Vad regeringen inte förstår är att jag, och andra med mig, har lagt hela våra liv och återinvesterar privata medel i våra verksamheter. Vi måste alla hjälpas åt för att få tillbaka glöden, passionen och motivationen att skapa fler jobbtillfällen och se möjligheter i mörkret.

– De här senaste dagarna har jag suttit i flera styrelsemöten men istället för att vi timme efter timme pratar om hur vi har det skulle jag vilja höja nivån och diskutera om det finns en annan väg ut ur det här, och hur vi kan förbereda oss för när allt väl kommer igång igen. Lån med sexprocentig ränta, amorteringsfrihet och korttidspermitteringar hjälper ju inte alls, ingenting är gratis utan allt ska betalas tillbaka i slutändan. Det finns heller ingen rim och reson i att man sänker en hel ekonomi på grund av att en liten grupp människor kan dö. Istället för att staten ger fem miljarder till flyget borde den lägga pengarna på att rädda och isolera riskgrupperna och se till att samhället i övrigt kan börja fungera igen.

Tomas Byberg, Byberg & Nordin:

– Man kan säga att vi kör allt som går att köra inom buss så det är inte alla delar av vår verksamhet som påverkas. Skoltrafik och linjetrafik rullar fortfarande fullt ut i Västernorrland men vi har pausat Y-Buss. Inom beställningstrafik, teaterresor till Stockholm och charter är det noll, man kan inte ens prata om en minskning utan det är verkligen noll. Vi gör jätteförluster men tittar man på verksamheten så ligger den inte nere. Vi är inte betjänta av att kunna låna pengar till sju procent ränta, det ger oss ingenting.

– Mest förlorar vi på resorna. Teatrarna kanske ger tillbaka pengarna men hotellen tar fullt ut betalt. Vi har flyggrupper som skulle till Spanien och som resevillkoren ser ut får vi inte tillbaka något på flygbiljetterna. Jag förstår både hotellen och flygbolagen, de är lika hårt pressade som vi, men vi måste också betala tillbaka till kunderna så det blir dubbla kostnader för oss.

– Än så länge har vi inte behövt säga upp någon utan de som är fast anställda på Y-Buss, i beställningstrafiken med mera går in i linjetrafiken. Timanställda får inga jobb och så är det ett antal i pensionsåldern som väljer att vara hemma på grund av smittorisken.

Elisabet Angelin, Tomas Buss:

– Vi hänger på en skör tråd och håller på att förhandla med banker och övriga kreditinstitut för att skjuta amorteringar längre bort. Vi har lagt ner verksamheten i avvaktan på vad som händer så nu kör vi ingenting alls. Våra fem bussar står i garaget och är avställda. Silverlinjen som vi har tillsammans med ett annat bolag körs av den andra halvan, och vi har arbetsbefriat hela vår personal, ett tjugotal anställda.

– Det är akut kris och jag kan inte se hur vi ska få ta del av regeringens stöd på 300 miljarder. Utan vi får ställa vårt hopp till våra fordringsägare och kreditinstitut så att vi kan överbrygga den här perioden. Vi hade en prognos för 2020 med en omsättning på 24 miljoner kronor och det kommer ta lång tid innan vi är där igen, det kräver sitt kapital att starta upp en resebyrå igen. Sedan är ju också frågan om vi vågar med tanke på hur paketreselagen är utformad. Den har verkligen ställt till det för oss researrangörer genom alla återbetalningar.

Mikael Nilsson, Tjörnarpsbuss:

– Det känns som allt har vänts upp och ner. Alla i branschen drabbas ju. Tyngdpunkten i vår egen verksamhet är resor och där faller ju mycket just nu. Bussresebranschen drabbas dessutom extra hårt eftersom många av kunderna är äldre människor som tillhör riskgrupperna. Det här kommer vid sämsta tänkbara tid på året, inför påsken och sommarresorna. Men en viss lättnad är det att vi skalade ner en del redan under hösten.

– Vi har inte ställt av någon av våra åtta bussar eftersom vi har en del skolkörningar som vi egentligen kör med alltför fina turistbussar. Just nu är jag tacksam att vi inte beställde en ny buss som vi hade tänkt. När det gäller de anställda har krisen slagit hårt mot de behovsanställda, medan vi åtminstone än så länge har sysselsättning för dem som är fast anställda.

– De åtgärder som regeringen hittills har vidtagit riktar sig inte till små företag. Inte heller har vi fått se några konkreta åtgärder för att hjälpa turistnäringen som man har gjort i Danmark. Politikerna måste också inse att om företag som idag idag kör exempelvis skoltrafik blir utslagna får det negativa effekter även på längre sikt eftersom konkurrensen i kommande upphandlingar blir sämre. Det kommer då att vara en brist på företag som kör skoltrafik.

– Läget är tufft, men vi vidtar åtgärder för att rida igenom den här krisen.

Tobias Ellénius, Ellénius Buss:

– Om man tittar på vår beställningstrafik så har den helt upphört. Vi ser inga bokningar framåt och tar emot många avbokningar för maj och även juni vilket känns skrämmande. Jag hade hoppats att bokningarna skulle ligga kvar och att resandet skulle komma igång i slutet av maj. FlixBus som vi kör mellan Stockholm och Arlanda rullar i väldigt begränsad omfattning med bara några få turer om dagen.

– Vi har sagt upp ungefär en tredjedel av personalen och hela den övriga personalstyrkan går på korttidspermittering. 30 av våra 24 bussar är avställda och vi får se över alla våra kostnader. Vi tittar även på små belopp som tillsammans kan göra stor skillnad. Sedan har vi lyxen att ha haft ett positivt resultat under ett antal år så vi har en kassa att jobba på. Men amorteringar utgör en väldigt stor del av våra utgifter så om läget inte blir bättre kommer det bli väldigt tufft för oss.

– Statens erbjudande att skjuta upp skatten tycker jag är ett hemskt förslag, man skuldsätter sig i en situation där man inte är säker på att kunna betala tillbaka och styrelsen blir personligt ansvarig. Jag vill försöka bo kvar i mitt hus, min familj är viktigare än mitt företag.

Petter Hörvall, Hörvalls Buss:

– Vi kör på avtal för länstrafiken och kommunen och där är ingen skillnad mot tidigare. Men inom transfertrafiken mellan Kiruna flygplats och centrum ser vi en femtioprocentig minskning och vår beställningstrafik dog på 24 timmar. När det gäller Nikkalouktaexpressen är vårsäsongen alltid dålig så hittills har det inte varit sämre än förra året. Vi har faktiskt också några bokningar där till i sommar.

– Vi har inte gjort några permitteringar ännu och ser inte ut att behöva göra det heller. Dels har vi några sjukdomsfall, men de har inte med corona att göra, dels har vi många pensionärer och extrafolk som kör i beställningstrafiken så de faller naturligt bort. Våra fast anställda förare har vi flyttat över till linjetrafiken. Sex av våra bussar är avställda, däremot har vi två turistbussar som vi kan sätta in ifall flyg eller tåg skulle krångla. Ersättningstrafik är också en viktig del av vår verksamhet.

– Det här är en stor smäll och det kommer ta lång tid innan vi får tillbaka allt och är igång igen i alla delar av verksamheten. Men med 70 procent avtalsstyrd trafik och 30 procent beställningstrafik kan vi hålla ut så länge länstrafiken och kommunen inte börjar dra ner. Vi skär också ner på alla kostnader som går.