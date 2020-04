Mycket stillsam månad för bussarna

Mars månad blev en mycket stillsam månad när det gäller nyregistreringar av tunga bussar i Sverige. Under månaden registrerades totalt 44 nya bussar (både lätta och tunga), 38,0% färre än under samma tid förra året, då 71 stycken registrerades. Detta enligt Bil Swedens statistik som dock inte inkluderar direktimporterade bussar. Vi kan dock komplettera siffrorna med att fyra BYD elledbussar också nyregistrerades under mars.

– Nyregistreringarna av bussar minskade med 38 procent i mars, och har hittills i år minskat med 38,3 procent. Bussmarknaden påverkas till stor del av kommunernas upphandling vilket ger en ryckig marknad, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Här är topplistan på nyregistrerade tunga bussar under mars:

Scania 24

Volvo 4

BYD 4

Mercedes-Benz 2

Neoplan 1

Temsa 1