SL: Fortsätt att undvika kollektivtrafiken

SL, som svarar för kollektivtrafiken i Storstockholm, manar människor att fortsätta att undvika kollektivtrafiken. Även om Folkhälsomyndigheten nu ser tecken på att smittspridningen av det nya coronaviruset har stabiliserats är det viktigt att fortsätta att följa uppmaningen att inte resa med kollektivtrafiken i Stockholm, manar SL som hänvisar till Folkhälsomyndighetens presskonferens på torsdagen. Där var myndigheten tydlig med att man absolut inte ska blåsa faran över och att de restriktioner och rekommendationer som getts fortfarande gäller.

– Det är mycket viktigt att man som resenär bidrar till att minska risk för smittspridning i SL-trafiken, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman. Vi vill därför påminna stockholmarna om att inte resa kollektivt annat än om det är absolut nödvändigt, och att undvika rusningstid om man måste resa.

SL har de senaste veckorna haft en resenärsminskning med cirka 60 procent jämfört med hur det normalt ser ut i kollektivtrafiken. För att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd på 1,5 meter ska kunna följas bör antalet resenärer vara cirka 30 procent av den normala beläggningen.

– Trafikförvaltningen och våra trafikentreprenörer gör allt vi kan för att det inte ska vara trängsel i kollektivtrafiken, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Tillgången på bussförare i SL-trafiken är nu god och vi kör lika många turer som vanligt. Trots det förekommer trängsel på vissa platser och under vissa tider. Därför måste alla stockholmare ta ansvar och helst av allt undvika kollektivtrafiken.

SL pekar samtidigt på att de vanliga störningar som SL-trafiken har att tampas med: bussar som blir sena på grund av framkomlighetsproblem, infrastrukturfel i spårtrafiken, fordonsfel och liknande som innebär förseningar eller inställda avgångar.

– De vanliga störningarna har vi nu också. Det betyder att det kommer att uppstå trängsel på vissa avgångar, oavsett hur många insatser och åtgärder vi gör. När det händer vädjar vi till resenärerna att vänta på att det ska komma en buss eller tåg där det finns bättre med utrymme, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Enligt SL har man vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning i kollektivtrafiken. Bland dessa är:

Påstigning på buss sker endast genom bakre dörrarna.

Biljettvisering på buss och lokalbanor har stoppats.

SL:s bussentreprenörer har under de senaste veckorna tagit in alla tillgängliga timanställda förare samt snabbutbildat bussförare från flygbussarna och turistbussföretag att köra SL-trafik. Bussbolagen har också anpassat turlistor och kör extra förstärkning i morgontrafiken.

Den systematiska biljettkontrollen upphör och biljettkontrollanterna har fått utökat serviceuppdrag.

Annonskampanjer i dagspress och sociala medier med uppmaning att inte resa med SL.

Utrop och informationsanslag på stationer och i fordon om att hålla avstånd och undvika kollektivtrafiken.

ör att göra situationen lättare i norrort, där tågtrafiken annars skulle ha ersatts med buss.

Tunnelbanan och pendeltågen kör full trafik enligt ordinarie tidtabell och har gjort så under hela Coronakrisen.