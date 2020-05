Premiär för MAN:s elektriska ledbuss

Busstillverkaren MAN, som i Sverige har haft stora framgångar med bland annat sina gasbussar, presenterade på onsdagen ledbussversionen av sin eldrivna stadsbuss Lion´s City, Lion´s City 18 E. Den 18 meter långa bussen kan ta upp till 120 passagerare. De två första demoexemplaren av bussen sätts i trafik som ett fältprov i Barcelona respektive Köln under andra halvan av det här året, medan den kommersiella försäljningen inleddes redan under april. Bussen har två drivaxlar och två elektriska centralmotorer och en räckvidd på 200 kilometer på en laddning under normala förhållanden samt 270 kilometer under gynnsamma förhållanden.

Elmotorerna är placerade centralt på den andra och tredje axeln, vilket enligt MAN har fördelar jämfört med navmotorer genom att de är mer lättillgängliga och har ett enklare utförande. Det underlättar underhåll och sänker därmed också driftskostnaderna.

De båda drivaxlarna är elektroniskt synkroniserade och ökar enligt tillverkaren stabilitet och säkerhet under färd. Ledbussversionen av L:ion´s City E hr också en funktion som gör att den inte kan vika sig likt en fällkniv i leden. Genom att vridmomentet kan anpassas på de båda drivaxlarna allt efter situationen kan en tendens att vikning i leden förebyggas.

De båda drivaxlarna gör det också möjligt att återvinna maximalt med energi under inbromsning, vilket i sin tur gör bussen mycket energieffektiv.

Den helelektriska drivlinan i MAN Lion´s City 18 E levererar en effekt på mellan 320 och som mest 480 kW. Kapaciteten hos litiumjonbatterierna är 640 kWh. Batterierna har ett reglersystem för temperatur som är optimerat för stadsbussar. Räckvidden är minst 200 kilometer och upp till 270 kilometer under gynnsamma förhållanden under batteriernas hela livstid.

De sammanlagt åtta batteripaketen är placerade på ledbussens tak – enligt MAN en fördel eftersom batterier placerade bak i bussen löper en större risk att skadas vid en olycka. Takplaceringen underlättar också service.

Laddning sker via en CCS-kontakt i depå med en maximal laddeffekt på upp till 150 kW vilket ger full laddning på mindre än fyra timmar.