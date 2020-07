Återhämtning för Gotlandsresandet

Återstarten av resandet till Gotland syns nu tydligt i statistiken, rapporterar Destination Gotland. Från att ungefär hälften så många reste till Gotland i juni som under samma månad förra året, visar bokningsläget att allt fler nu reser till ön, och många väljer också att stanna längre. Under högsommarveckorna i juli och augusti kommer resandet vara cirka 70-75 procent av resandet 2019. För juli månad motsvarar detta drygt 70 000 enkelresor per vecka. De lägre siffrorna i år ska också ställas i relation till att Almedalsveckan har varit inställd i år.

– Vi ser att resandet till Gotland håller i sig in i augusti och att det är många som väljer att upptäcka Sverige i sommar, säger Christer Bruzelius, vd för Destination Gotland.

Sedan reserestriktionerna lättade har intresset för att resa till Gotland ökat kontinuerligt, och det är viktigt att kunna säkerställa trygga överfarter till och från Gotland under hela sommaren, framhåller Destinationm Gotland.

Samtidigt ser Destination Gotland att många resenärer tar sitt ansvar och håller avstånd i terminaler och ombord.

-Trafiken är anpassad för att kunna garantera utrymme mellan passagerarna, så att alla som vill ska kunna åka på semester till ön tryggt och säkert. Det innebär att cirka två tredjedelar av platserna är bokningsbara på våra fartyg under sommaren, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.

Destination Gotland uppmanar alla sina resenärer att hålla avstånd och att respektera platsbokningen. En stol lämnas tom bredvid varje sällskap för att minska risken för smittspridning under överfarten, och med ett aktivt stöd ombord och i terminalerna från resevärdar arbetar Destination Gotland för att också undvika trängsel vid på- och avstigning.

-Inför varje avgång går vi igenom bokningarna och sprider ut alla bokade platser så gått det går. Det gör att vi alltid kan lämna en tom stol bredvid varje sällskap, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.

Destination Gotland fortsätter också en nära dialog med Region Gotland, sjukvården, Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter för att följa besöksläget på ön.