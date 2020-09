Volvo levererar världens nordligaste elbussar

Volvo Bussar ska leverera 31 elbussar till Bodö i Norge. När trafiken startar i juli 2021 kommer bussarna vara världens nordligaste elbussar och de första som trafikerar en stad norr om Polcirkeln. Bodö har beställt en helhetslösning som förutom bussarna även innefattar laddinfrastruktur och service. ABB levererar laddinfrastrukturen.

– Det här är det största hållbarhetsprojektet för vägtransporter i Nordnorge, och av stor betydelse för både regionen och oss, säger Anders Mjaaland, vd i Saltenskoncernen som äger Nordlandsbuss, det företag som kommer att svara för trafiken med de eldrivna bussarna.

Övergången till tysta och avgasfria elbussar förbättrar stadsmiljön och minskar dramatiskt klimatpåverkan från kollektivtrafiken i Bodö. Det är också ett viktigt steg för att nå de ambitiösa nationella klimatmålen, som bland annat innebär att alla stadsbussar i Norge ska kunna köras emissionsfritt senast 2025.

Innan affären gjordes en omfattande kartläggning av Bodös speciella förutsättningar för trafik med elbussar.

– Varje stad är unik och för att skapa en optimal lösning är det viktigt att alla delar verkligen utformas för lokala förhållanden och behov. Därför har vårt initiala analysarbetet, med bland annat ruttsimuleringar, en central roll i vår affärsmodell. Topografi, turtäthet och närheten till depå och verkstad påverkar utformning av både bussar och laddinfrastruktur. Utbildning och certifiering är andra viktiga komponenter i vårt erbjudande, säger Svenn-Åge Lökken, försäljningschef på Volvo Bussar i Norge.

Av de 31 elbussar som ingår i ordern är 17 12-meters Volvo 7900 Electric och 14 ledbussar, Volvo 7900 Electric Articulated. De senare har plats för upp till 120 resenärer. Bussarna är utrustade med batteripaket på 264 kWh respektive 330 kWh.

Laddinfrastrukturen levereras av ABB. Laddstationerna från ABB kommer att installeras under första halvåret 2021. Elbussarna laddas med 450 kW pantografer, en modulär lösning för högeffektsladdning av tunga fordon. Laddarna använder stan- darden OppCharge, ett öppet gränssnitt för bussladdning, som erbjuder laddning via automatisk an- slutning på bussens tak.

Bussarna kan laddas på tre till sex minuter vid laddstationer längs busslinjerna. ABB:s laddare, som ingår i ABB AbilityTM-erbjudandet med digitala lösningar och tjänster inom alla affärsområden, har webbansluten konnektivitet som gör att nätoperatörerna kan utföra fjärrövervakning och konfiguration av laddpunkter, minimera stilleståndstiderna och öka effektiviteten.

Elbussarna i Bodö kommer att minska utsläppen med nästan 2200 ton koldioxid per år, vilket motsvarar utsläpp från cirka 1200 personbilar.

– Övergången till elbussar kommer avsevärt att minska utsläppen från kollektivtrafiken, säger Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd för transport i Nordland kommun.

Andra norska städer som liksom Bodö valt Volvo Bussars lösning för elektrifiering av kollektivtrafiken är Drammen och Ålesund och totalt har nu Volvo tagit order på 63 elbussar i Norge under 2020.