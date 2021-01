Hård konkurrens om östra Östergötland

Konkurrensen om att få köra landsbygdstrafiken i östra Östergötland var hård. Som vi tidigare rapporterat (klicka här) vann Mohlins Bussar på torsdagen Östgötatrafikens upphandling. Nio företag kom in med anbud. Prismässigt var skillnaden mellan anbuden små.

Upphandlingen gällde tre trafikpaket om sammanlagt 16 bussar. Redan från början var intresset från bussföretagen stort och tretton företag kom in med anbudsansökan. Tre av dessa, Transdev, Katrineholms Buss och Grimslövsbuss, klarade inte kvalificeringen eftersom de inte hade lämnat in all information som krävdes.

Nobina valde att inte lämna något anbud, men sammanlagt nio företag kom in med bud: StångåBuss, Mohlins Bussar, Högstad Produktion, Hällestá Buss, Flexbuss Sverige, Connect Bus Söne, Buss i Väst, Blåklintsbuss och Bergkvarabuss.

Även om upphandlingen var uppdelad i tre paket räknade Östgöttrafiken samman de olika företagens priser på enskilda paket eller kombinationer av paket. Det företag eller den kombination av företag som då hade det lägsta priset för hela trafiken utsågs till vinnare av upphandlingen.

Mohlins Bussar hade inte lägsta pris i något av paketen. Det hade istället tre olika företag. Men sammanlagt var Mohlins´bud lägst. Connect Bus Söne, Buss i Väst och Högstad Produktion hade lägst pris i var sitt paket. Kombinerades dessa företags anbud landade priset 0,85 procent över det pris som Mohlins erbjöd.

Tabellen här visar resultatet av utvärderingen. FIG 1, NKP 2 och NKP 3 är beteckningar på de tre paket som ingick i upphandlingen.