Åtta var intresserade men bara två bjöd i Uppsalaupphandling

Totalt åtta trafikföretag kom in med anbudsansökningar på den stora trafikupphandling som Region Uppsala avgjorde på tisdagen (klicka här). Men av de åtta företag som visade intresse för upphandlingen var det bara två som lämnade in anbud: Keolis och Nobina. Två av de företag som lämnade in anbudsansökan bedömdes inte klara alla krav på yrkesmässig och teknisk kapacitet.

Dessa båda företag var Bergkvarabuss och Connect Bus Söne. Däremot klarade danska Anchersen med Mekka Traffic som delägare kraven. Mekka Traffic äger också Bergkvarabuss. Förutom Anchersen ApS uppfyllde även Arriva Sverige, Keolis Sverige, Nobina Sverige, Transdev Sverige och Vy Buss de krav som ställdes i upphandlingen. Men bara Keolis och Nobina lämnade in anbud – övriga avstod.

Upphandlingen gäller regionbusstrafik om cirka 24 miljoner tidtabellkilometer/år samt stadstrafik i Enköping och Bålsta om cirka två miljoner tidtabellkilometer/år. Idag används cirka 200 bussar i trafiken.

Region Uppsala valde vinnaren utifrån en sammanvägning av respektive företags totala anbudspris och kvalitet.

Kvaliteten bedömdes utifrån hur företaget avser att lösa ett antal frågor inom tre delområden: fordon inklusive drift och underhåll, förare inklusive service till resenärer samt trafiknära IT-system. Inom varje delområde har företagen fått redogöra för hur de tänker lösa en rad uppgifter.

Kvaliteten utvärderades av regionens upphandlare för vart och ett av de tre delkriterierna som satte ett pris på de kvalitetsbrister man konstaterade. Det priset var för varje delkriterium 30 miljoner kronor. Totalt kunde påslaget för ett anbud på det sättet uppgå till 90 miljoner kronor.

Detta påslag för kvalitetsbrister adderades till respektive företags totala anbudspris och här klarade sig Keolis bäst med ett totalt påslag på 60 miljoner kronor för kvalitetsbrister, medan påslaget för Nobina blev 90 miljoner kronor.

Keolis totala anbudspris/år uppgick till 548 918 579 kronor, medan Nobinas uppgick till 562 357 517 kronor.

När sedan prispåslaget för kvalitetsbrister lades till landade Keolis bud på 608 918 579 kronor per år, medan Nobinas pris blev 652 357 517 kronor per år under den nioåriga avtalsperioden med start sommaren 2022.