Fler reser mellan Karlskrona och Gdynia

Nu ökar resandet med Stena Lines fartyg mellan Karlskrona och Gdynia, rapporterar rederiet. Under pandemin har hittills frakttrafiken hållit verksamheten igång och överträffat rederiets förväntningar på linjen. Nu ökar även passagerarvolymerna och Stena Line ser en ökning av både resande och av bokningar inför den kommande högsäsongen.

Stena Line har fortsatt segla under hela pandemin och på linjen Karlskrona-Gdynia sker totalt ett 40-tal avgångar varje vecka med de tre färjorna Stena Vision, Stena Spirit och Stena Nordica. Under det senaste året har rederiets främsta fokus varit att upprätthålla godstrafiken till och från Karlskrona. Under de senaste sex månaderna har godstrafiken på Polenlinjen överträffat rederiets förväntningar.

Antalet passagerare som reser med Stena Lines färjor har mer än halverats under det senaste året. Det beror dels på reserestriktioner, dels att rederiet reducerat antal passagerare ombord av säkerhets- och smittskyddsskäl för att bland annat säkerställa social distansering.

– Karlskrona-Gdynia har klarat sig bättre än många andra av våra 17 färjelinjer i Europa. Här finns mycket naturligt och nödvändigt resande, exempelvis arbete, studier och att träffa släktingar på andra sidan Östersjön. Men nu ser vi även en välkommen ljusning för turismen, säger Carl Mårtensson, Presschef på Stena Line.

Passagerarbokningarna har enligt Stena Line ökat den senaste tiden och det gäller både för att resa nu och under sommarens högsäsong. Under april månad var ökningen av så kallade kryssningsgäster från Sverige mer än 500 %, om än från låga nivåer. Bokningarna för maj visar att intresset håller i sig, uppger rederiet.

– En kryssning innebär en resa på 24 timmar utan att gå iland i Polen och den främsta reseanledningen är att handla, äta och dricka ombord. Det syns också i våra försäljningssiffror då beloppet som varje resenär spenderar ombord är högre än vanligt, säger Carl Mårtensson.

– Vi är optimistiska inför sommarens högsäsong och det är tydligt att vi delar optimismen med våra kunder. Den blir nog inte som en vanlig sommar men betydligt bättre än 2020. Med anledning av pandemiläget är det såklart många som är avvaktande men vi ser att bokningarna för framförallt juli börjar ta fart och att det främst är våra flexibla biljetter som ökar. Man vill helt enkelt kunna ändra sina resplaner på kort sikt om läget i samhället förändras.