Ingen fart på färjeresandet

Det var fortsatt lågt resande med färjorna under det första kvartalet i år, visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner, vilket är mer en än en halvering, -58 procent, jämfört med samma kvartal 2020 – och då var fjolårssiffrorna under mars redan starkt påverkade av covid-19-pandemin.

– Vi ser att passagerartrafiken med fartyg är kvar på mycket låga nivåer sedan pandemin bröt ut. Även godshanteringen i svenska hamnar minskade något under det första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Godshanteringen i svenska hamnar minskade med tre procent, jämfört med första kvartalet i fjol.

Antal passagerare i utrikes trafik har minskat mest, med 61 procent, till 1,5 miljoner passagerare. Färre passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen. Dessa minskade med 83 procent, till 218 000 passagerare. Totalt minskade passagerare till/från EU-länder till 1,5 miljoner (-59%).