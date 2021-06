KONTAKT – internationella elbussnyheter i korthet

Här ger vi er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa. Denna gång: Storbrand i elbussdepå, 100 hybridbussar till Rom, elbussorder till Solaris, eldrivna skolbussar från BYD, stor elbussdepå i Skottland, elbussar från Temsa.

Hybridbussar: Lokaltrafiken i Rom, Atac, tar nu emot en leverans på 100 Mercedes-Benz Citaro hybridbussar. Leveransen sker i tre omgångar, den första nu i juni, den sista under hösten. Atac är ett av Europas största lokaltrafikföretag. Bussarna är tolvmeters stadsbussar. Förarplatsen är utrustad med skyddsglas för att skydda föraren från infektioner och luftkonditioneringssystemet är utrustat med antivirusfilter. Jämfört med konventionella stadsbussar med förbränningsmotor är bränsleförbrukning och emissioner upp till 8,5 procent lägre för Mercedes-Benz Citaro Hybrid.

I avtalet mellan Daimler Buses och Atac ingår också att Daimler Buses under tio år svarar för service och underhåll i kundens egen verkstad.

Brand: Vid en våldsam brand i en bussdepå i tyska Hannover i helgen totalförstördes fem elbussar, två hybridbussar, en dieselbuss och en turistbuss. Bussarna och depån tillhörde lokaltrafiken i Hannover, Üstra. Fyra av elbussarna var Mercedes-Benz eCitaro, den femte en Solaris Urbino electric. Många bussar kunde dock räddas undan elden genom att depån var byggd i brandksyddsektioner som gjorde att elden inte spred sig till övriga delar av depån. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Üstras kvarvarande tio elbussar har tills vidare tagits ur trafik i väntan på utredningsresultatet och för Üstras elbussatsning är branden en stor motgång.

Solaris: Busstillverkaren Solaris har fått flera nya order på elbussar. Efter att ha vunnit en upphandling i Schweiz ska Solaris i oktober leverera tre Urbino 12 electric till lokaltrafiken i Luzern och tre till Zugerland Verkehrsbetriebe AG. I en annan upphandling, denna gång i Polen, har Solaris fått i uppdrag att leverera sju Solaris Urbino 18 electric ledbussar till staden Lublin. Leveransen ska vara klar i maj 2023.

Nordamerika: De gula skolbussarna i USA och Kanada utgör en stor marknad för nordamerikanska busstillverkare. De närmaste åren sker en omfattande elektrifiering av skolbussarna i USA Nu har kinesiska BYD kastat sig in i konkurrensen på skolbussmarknaden i USA och tagit fram en batterielektrisk skolbuss som finns i tre längder: 9, 9,5 och 10 meter och med en räckvidd på upp till drygt 240 kilometer på en laddning. Bussarna kan också användas som en energikälla för skolorna genom att de laddas nattetid när elen är billig, sedan kan el från bussarna matas tillbaka in i klassrummen under skoltid när bussarna är parkerade och därmed driva belysning med mera i skolorna.

Laddrekord: Brittiska First Bus ska bygga Storbritanniens största elbussdepå. Depån ligger i Glasgow och byggs nu om för att om något år kunna ladda hela 300 elbussar. Projektet är en satsning ionom ramen för First Bus´ löfte att från december nästa år endast investera i utsläppsfria fordon och senast 2035 ha en helt utsläppsfri bussflotta.

Temsa: Den turkiska busstillverkaren Temsa, som i höstas levererade sina allra första elbussar med Connect Bus som köpare (klicka här) har fått en order på tio elbussar till Rumänien. Det är fem niometers MD9 electriCity och fem Avenue Electron tolvmetersbussar. De bussar som i höstas levererades till svenska Connect Bus var också MD9 electriCity för trafik på och kring Öckerö i Bohuslän.