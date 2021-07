Återvinning av batterier för en kvarts miljard

Företaget Stena Recycling satsar på en helt ny anläggning i Halmstad för att återvinna batterier från elfordon. Enligt företaget är det möjligt att återvinna 95 procent av ett litiumjonbatteri, det vanligaste batteriet för elfordon. I höst börjar bygget av den nya anläggningen som motsvarar en investering på cirka 250 miljoner kronor.

– Vi ser en kraftig tillväxt i försäljningen av eldrivna fordon, där vi behöver möta våra kunders behov av att ta hand om uttjänta batterier på ett säkert och miljöriktigt sätt. Den här stora satsningen är en del i vår strategi där vi ska vara ledande på insamling och mekanisk bearbetning av litiumjonbatterier för att etablera ett cirkulärt kretslopp för batterier, säger Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling Sverige.

Stena Recyclings mål är att bli den ledande batteriåtervinnaren i Europa.

Batterierna samlas i ett första steg in via Stena Recyclings 90 anläggningar i Sverige och så småningom via övriga länder där Stena Recycling bedriver verksamhet. En första sortering sker vid dessa anläggningar men merparten av återvinningen görs sedan i den nya anläggningen i Halmstad. Genom ett samarbete med det multinationella bolaget Johnson Matthey tillförs också ytterligare ett process-steg för att producera helt raffinerade material som kan användas i tillverkningen av nya litiumjonbatterier.

Stena Recycling har sedan tidigare ett samarbete med bland andra Volvo Bussar där "trötta" bussbatterier används som energilager.