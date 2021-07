Klart för utökat statligt researrangörslån

Regeringen beslutade på torsdagen att utöka de statliga lånen till paketresearrangörer som ställer in resor och måste betala tillbaka pengar till kunderna. Bakgrunden är att covid-19-pandemin har inneburit att paketresearrangörer ska betala tillbaka stora summor till resenärer under kort tid för inställda och avbeställda resor. Många resenärer valde i fjol och tidigare i år att ta en ny resa istället för ersättning i pengar, men nu ställs även många av dessa resor in och kunderna har rätt till ersättning. Utformningen av stödet fick redan i vintras, när det först infördes, hård kritik från Sveriges Bussföretag, Svenska Turistbussföretagen och andra organisationer inom resebranschen.

Resebranschen fick då inget gehör hos regeringen som nu alltså går vidare med ett utökat stöd. Det innebär att arrangörer av paketresor får möjlighet till statligt lån för att kunna betala skulder till resenärer även för vissa ombokade resor som avbokas och ställs in. Stödet är en följd av ändringsbudgeten som riksdagen beslutade den 23 juni.

Torsdagens beslut innebär att researrangörer får möjlighet till statligt lån för återbetalning till resenärer om en sådan ombokningsresa som skulle ha påbörjats före den 30 september i år, ställs in eller avbeställs senast den 1 augusti i år. Den ursprungliga resan som ställdes in eller avbeställdes skulle ha påbörjats under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021.

Ansökningsperioden för lånen är den 2–31 augusti i år. Kammarkollegiet är ansvarig för handläggningen av lånen.

Det var i början av året som regeringen först införde möjligheten för paketresearrangörer att låna pengar för att betala tillbaka till kunder som hade fått sin resa inställd. Redan tidigt möttes stödet av stark kritik från bland andra Sveriges Bussföretag, Svenska Turistbussföretagen, Visita och Svenska Resebyråföreningen (SRF). Branschorganisationerna varnade redan i vintras (klicka här) för att stödet skulle riskera att snedvrida konkurrensen och i praktiken straffa paketresearrangörer som har ansträngt sig för att göra rätt för sig.

Sveriges Bussföretag skrev exempelvis till regeringen att många företag har ”lån till betydligt sämre villkor än de som erbjuds i de föreslagna statliga lånen. Det är alltså endast företag som bryter mot gällande regelverk om återbetalningstid som har möjlighet att låna pengar till återbetalningar enligt förordningen”.