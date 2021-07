Stark ökning för Daimlers bussar

Daimler Buses, där bland andra Mercedes-Benz och Setra bussar ingår, ökade sin försäljning av nya bussar kraftigt under det andra kvartalet i år, jämfört med samma tid förra året. Det framgår av Daimlerkoncernens delårsrapport som presenterades på onsdagen.

Totalt sålde Daimler Buses under andra kvartalet 4 688 bussar mot 3 088 under fjolårets andra kvartal. Det är en ökning med 52 procent. Daimler har därmed haft en betydligt snabbare återhämtning när det gäller bussmarknaden än exempelvis Volvo som presenterade sin delårsrapport på tisdagen (klicka här). Volvos bussförsäljning under andra kvartalet i år ökade med fem procent jämfört med andra kvartalet förra året och uppgick till 1 024 sålda bussar.

Daimler särredovisar inte lönsamheten för bussverksamheten som ingår i divisionen Daimler Trucks & Buses. Divisionens försäljning ökade med hela 91 procent till 116 800 enheter under andra kvartalet i år jämfört med 61 000 enheter samma tid i fjol.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 819 miljoner euro mot ett minus på 756 miljoner euro under förra årets andra kvartal.