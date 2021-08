Åtta av tio bussar borta från Öresundsbron

Covid-19-pandemin har inneburit att busstrafiken över Öresundsbron har rasat med 81,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period i år. Under januari – juni 2019 passerades bron av 157 bussar per dag, samma period i år var siffran 29 bussar. I förhållande till första halvåret förra året har busstrafiken över bron minskat med drygt 48 procent. Det framgår av Öresundsbrokonsortiets delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen.

För vägtrafiken som helhet är siffrorna något mindre dystra än för busstrafiken.

Øresundsbrons vägtrafik låg 70 procent lägre i början av året jämfört med samma tidpunkt 2019, men återhämtningen har startat och vid utgången av juni visade trafiken en nedgång på cirka 54 procent.

– Varje vecka sedan maj har trafiken ökat så smått, men volymen ligger fortsatt långt under nivån före pandemin. Så fort det blir lika fritt att resa till Danmark som till Sverige väntas återhämtningen ta mer fart, vilket danskarnas ökade reslust vittnar om efter att restriktionerna hävdes i juni, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Sverige tog bort alla inreseregler från övriga Norden den 31 maj och efter att Danmark hävde sin reseavrådan till Sverige den 26 juni började den danska fritidstrafiken komma tillbaka snabbt. I slutet av juni var danskarnas fritidstrafik återhämtad till nivåerna 2019, men bland svenska fritidskunder var det en minskning med 70 procent jämfört med 2019.

Trots den kraftiga minskningen av trafiken över bron redovisar Öresundsbron lönsamhet.

Rörelseresultatet under det första halvåret i år uppgår till 402 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 405 miljoner under det första halvåret förra året och 665 miljoner samma tid 2019. Efter värdeförändring blev periodens resultat 686 miljoner i år, 178 miljoner förra året och 149 miljoner år 2019.

– Trafiken över bron väntas få ett ordentligt uppsving när allt fler blir färdigvaccinerade, vilket just nu är det som gör det möjligt för fler svenska kunder att resa över utan att betala för ett test, säger Linus Eriksson.