Återhämtning i kollektivtrafiken

Resenärerna återvänder allt mer till kollektivtrafiken i och med att restriktionerna på grund av covid-19 lättar. Men skillnaderna är stora, från land till land i Europa. Det framgår av en studie som det internationella marknads- och analysföretaget ING har gjort. I Frankrike och Tyskland är resandet redan nära de nivåer som gällde innan pandemin, medan Nederländerna och Storbritannien alltjämt har betydligt färre resenärer på bussar och tåg.

ING har undersökt resandet i kollektivtrafiken i åtta europeiska länder samt i USA. Siffrorna i undersökningen gäller läget mot slutet av augusti.

Resandet med buss, tåg och tunnelbanor tog mycket stryk under pandemin, med resandeminskningar på 60 – 80 procent under den första vågen och med 40 – 60 procent under den andra och tredje vågen. Italien, Spanien och Frankrike hade den största nergången i början av pandemin eftersom dessa länder stängdes ner kraftigt.

I slutet av augusti låg resandet i förhållande till tiden innan pandemin så här mycket lägre i de undersökta länderna:

Schweiz -4%

Frankrike -4%

Tyskland -10%

Italien -11%

Belgien -16%

Spanien -17%

Nederländerna -25%

Storbritannien -29%

USA -20%

ING bedömer att återhämtningen kommer att fortsätta under hösten, men framhåller samtidigt att människors resvanor har ändrats och att det i många länder kommer att ta tid innan resandet är tillbaka på samma nivåer som tidigare. Aktuella erfarenheter visar också att persontrafiken är fortsatt känslig när det gäller nya infektionsvågor och åtgärder för social distansering.

Den ekonomiska strukturen i olika länder spelar stor roll när det gäller återhämtningen. En relativt stor del av de anställda inom finanssektorn, information, kommunikation och konsultverksamhet har arbetat hemifrån under pandemin. Och det är fortsatt det nya normala för många företag där endast 25 – 50 procent av medarbetarna har återvänt till sina kontor.

Det innebär att länder där tjänstesektorn dominerar, som i Storbritannien och Nederländerna, släpar efter när det gäller en återhämtning av resandet i kollektivtrafiken. Det framgår inte minst av siffror från städer som London och Amsterdam. Siffror från bland annat Nederländerna visar också att många av dem som gått över till hemarbete brukade resa kollektivt till och från jobbet.