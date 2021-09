Fortsatt fall för nya bussar

Bussförsäljningen i Sverige pressas alltjämt hårt av covid-19-pandemin. Det framgår av nya siffror från branschorganisationen Bil Sweden. Däremot fortsätter elbussarna sin framryckning. Var tredje buss som registrerades i Sverige under årets åtta första månader var en elbuss. Under augusti nyregistrerade sju elbussar i Sverige, samtliga Scania.

– Nyregistreringarna av bussar minskade i augusti med nära 65 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets åtta första månader registrerades 488 bussar, vilket är en minskning med 49 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin. Under perioden januari – augusti har tre av tio nyregistreringar varit en elbuss. Den positiva trenden fortsätter med att allt fler elbussar registreras i svenska städer som styrs av offentlig upphandling, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden.

Under augusti registrerades totalt 76 nya bussar (både lätta och tunga), 64,5% färre än under samma tid förra året, då 214 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – augusti 488 bussar, 49,1% färre än förra året, då 959 stycken registrerades.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 37 under augusti, 65,1% färre än under samma tid förra året då 106 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – augusti 383 tunga bussar, 51,3% färre än under motsvarande period förra året då 787 registrerades.

Här är siffrorna över nyregistrerade tunga bussar i Sverige under augusti, märke för märke:

Scania 14

Mercedes-Benz 9

Volvo 5

Setra 4

Iveco 3

MAN 2