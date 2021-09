Isuzu utmanar på den svenska bussmarknaden

Nu gör ytterligare en busstillverkare entré på den svenska marknaden. Det är turkiska Anadolu Isuzu som i veckan levererar de fyra första bussarna till en svensk kund, Kanalbuss i Östergötland. Med debuten ger sig Isuzu in i ett marknadssegment där man ska ta upp fighten med välkända aktörer som Iveco Rapido, Temsa MD9 med flera. Och även om Isuzu debuterar här med midibussen Grand Toro har tillverkaren en bred palett av modeller, inklusive ledbussar.

Det är MSK Bussförsäljning i det lilla samhället Runhällen i Heby kommun, Uppland, som är svensk återförsäljare för Isuzu. Man har också ett kontor i Göteborg där administrationen finns. När vi besöker Runhällen i mitten av september har de första fyra kundbussarna just levererats från Turkiet. Det är fyra Isuzu Grand Toro som

Förutom de fyra Isuzu Grand Toro som ska gå till Kanalbuss kommer den närmaste tiden även två Isuzu NoviCiti att levereras till Sälen Buss som ska använda bussarna i shuttletrafik i Sälenfjällen.

Som nykomling på den svenska marknaden är Anadolu Isuzu alltjämt rätt okänt, men det är ett hyfsat stort företag som tillverkar cirka 13 000 bussar och lastbilar om året.

Komfortabelt

De bussar som Kanalbuss har köpt är i första hand avsedda för skolkörningar. Elever som får åka till eller från plugget i bussarna kommer att resa mycket komfortabelt. Kanalbuss har valt att endast ha 30 sittplatser i sina Grand Toro som annars kan ta upp till 39 sittande.

Det gör att benutrymmet för passagerarna är mycket gott. I kombination med de komfortabla, fällbara stolarna som också kan skjutas i sidled och har USB-uttag kommer bussarna därför att fungera mycket väl även i lite enklare turist- och beställningstrafik vilket är viktigt för totalekonomin. Till det kommer det rymliga och lättillgängliga bagageutrymmet på 4,6 kubikmeter. Det kan nås via stora luckor, både i aktern och på sidan.

På MSK Bussförsäljning menar man att Grand Toro passar bra för upp till 35 passagerare. Sedan blir komforten lidande.

Förarplatsen, däremot, är i trängsta laget för längre personer. Dessutom måste föraren tråckla sig in över växelväljaren till Allisonlådan.

– Vi är medvetna om detta och fabriken i Turkiet är mycket lyhörd för våra synpunkter eftersom man klart har uttryckt att man vill in på den svenska marknaden. Under hösten kommer också flera nyckelpersoner från Isuzu till Sverige för att ytterligare sätta sig in i de förhållanden som råder här. Den nordiska bussmarknaden är ju speciell, kommenterar Tony Althén på MSK Bussförsäljning.

Tillsammans med Henrik Kåll arbetar han med försäljning med bas i Runhällen.

Nordenpaket

De Grand Toro som importeras till Sverige har bland annat extra isolering i fronten, extra dieselvärmare och en särskild värmefläkt vid förarplats och dörrarna.

Motorn är en fyrcylindrig Cumminsdiesel på 206 hästkrafter, placerad mitt under golvet i bussens främre del. För att komma åt motorn måste man öppna en lucka i golvet. Ljudisoleringen är dock bra och motorljudet är inte störande ens för de passagerare som sitter närmast motorn. Växellådan från Allison är sexväxlad och bränsletanken på 190 liter. Längden är 8,5 meter och bredden 2,35 meter. Som tillval kan Grand Toro fås med rullstolslift, likaså med toalett.

Första kontakten mellan MSK och Isuzu togs för flera år sedan, men ett inledande besök hos fabriken 2017 ledde inte till något samarbete.

– När vi senare återupptog kontakten konstaterade vi att Isuzu redan hade färdiga Nordenpaket för bussarna. Den information vi då fick om Grand Toro gjorde att vi bedömde att modellen skulle vara jättebra att satsa på i Sverige, berättar Tony.

Eftermarknad

Eftermarknaden är helt avgörande för att en långsiktig etablering på marknaden ska lyckas för Isuzu.

– Vi har flera servicepartners i såväl södra som norra Sverige. Dessutom har kunderna själva ofta fina verkstäder. Via Isuzu utbildar vi också personal hos kunderna för att serva bussarna, berättar Tony Althén.

– Huvudlagret för reservdelar till den nordiska marknaden finns nära Billund i Danmark så att vi kan få upp delarna inom ett dygn. Dessutom kommer vi att ha ett litet reservdelslager här.

Med en bränsleförbrukning på 1,7 – 1,8 liter per mil och med delar från kända tillverkare under skalet bedömer Tony Althén att TOC, Total Cost of Ownership, för Grand Toro är konkurrenskraftigt. Prislappen för Grand Toro beskriver han som ”inte långt från en lyxutrustad Mercedes-Benz Sprinter” med ett pris på 1,25 miljoner kronor för Grand Toro i grundspecifikation.

De fyra Grand Toro som i veckan levereras till Kanalbuss följs snart av två Isuzu NovoCiti till Sälen Buss. Det är en åtta meter lång och 2,4 meter bred med fyrcylindrig Cumminsdiesel och med breda dörrar fram och i mitten. Tony Althén liknar utseendet vid den främre delen på en ledbuss som är avhuggen vid leden.

– Jag tror också att en annan version av bussen, NovoCiti Volt, kan bli populär i mindre städer med sin kapacitet på 21 sittande och 39 stående, säger han.

– Vårt mål är att sälja 20 – 30 mindre bussar om året.

MSK Bussförsäljning begränsar sig inte till mindre bussar utan erbjuder hela Isuzus produktpalett, från den fullstora Kendo som också kommer som regionbuss och skolbuss och även finns med gasmotor till 18-meters ledbussar.

Företaget säljer inte bara Isuzu, utan också minibussar samt spanska Beulas, dock inte Beulas dubbeldäckare.