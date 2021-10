ABB laddar Uppsalas elbussar

Det blir ABB som ska ladda de nya elbussar som ska börja trafikera Uppsala från våren 2022. Till en början handlar det om tolv batterielektriska ledbussar från MAN, men bussföretaget Gamla Uppsala Buss (GUB) har siktet inställt på att elbussarna ska bli många fler de kommande åren. ABB:s laddlösning laddar flera bussar samtidigt i den nya, stora bussdepån i Uppsala.

Sedan 2019 har GUB kört stadsbusstrafiken i Uppsala helt på förnybara bränslen i form av HVO och biogas. Nu tar företaget nästa steg och elektrifierar en del av fordonsflottan – tolv nya elbussar från tillverkaren MAN har köpts in via Svenska Neoplan.

I Uppsalas stara, nybyggda bussdepå ska tolv laddplatser installeras under våren 2022 för att de nya elbussarna ska laddas nattetid. ABB står för laddinfrastrukturen med ett nytt system med flera uttag som möjliggör flexibel och effektiv laddning av tunga fordon i depå. Depåladdarna är enkla för busschaufförerna att använda då det bara är att plugga in kontakten och ladda. Laddarna är också flexibla eftersom de passar för både långtidsladdning på natten och för påfyllning av el under dagen vid behov.

– Vi har i många år arbetat med att minska vårt klimatavtryck och våra miljöpåverkande avgasutsläpp. Att nu börja resan mot en ännu mer hållbar stadstrafik som kör på el känns mycket bra och ligger helt rätt i linje med målet att vara klimatpositiva till 2050, säger Tommy Rydbeck, teknisk chef på GUB.

Enligt det ramavtal som Gamla Uppsala Buss tidigare i år skrev med Svenska Neoplan (klicka här) beställer GUB till en början tolv batteridrivna ledbussar från MAN men fram till halvårsskiftet 2023 kan GUB beställa totalt cirka 45 batteridrivna ledbussar och cirka 20 normalstora elbussar från MAN.