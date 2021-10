Här kör Keolis´ fjärrövervakade buss

En självkörande minibuss, fjärrövervakad från ett kontrolltorn och med användning av artificiell intelligens visades på torsdagen upp i Kista i nordvästra Stockholm. Presentationen var ytterligare ett steg mot helt autonoma fordon som kan kontrolleras med hjälp av 5G-tekniken. Bakom demonstrationen vid Kista Science Centre stod bussoperatören Keolis tillsammans med Telia, Ericsson, Intel, Urban ICT Arena och T-engineering. Syftet var att visa hur resenärer kan få en trygg och bekväm resa i kollektivtrafik med självkörande fordon. Färden kontrollerades och övervakades av Keolis i ett kontrolltorn, eller snarare en kontrollcentral.

Keolis är intresserat av att se hur tekniken kan underlätta arbetet på depåer för att låta bussarna själva köra till exempel från tvätthall till uppställningsplats.

– Vi ser att den här tekniken kan underlätta logistiken på våra depåer. Vi ser också andra användningsområden, till exempel att låta ett AI (artificiell intelligens) detektera sjukdom för att hjälpa föraren att upptäcka om en resenär inte mår bra. Däremot, att i ordinarie busstrafik ersätta förare med teknik för självkörande bussar anser vi ligger långt fram i tiden säger Jan Jansson, Innovation Manager på Keolis.

Den autonoma minibussen övervakades av ett system med AI, som höll koll på passagerarnas välbefinnande och beteende.

Data inifrån den självkörande bussen kan sändas i realtid från bussen och till kontrolltornet. Fordonet svarar då omedelbart på order från tornet/centralen med hjälp av ett AI-system och den extremt snabba dataöverföring som sker genom 5G-nätet.

Bland de data som kameror i bussen samlar in finns passagerarräkning men kamerorna registrerar också om en resenär glömmer något i bussen. Passageraren påminns sedan om de kvarglömda föremålen via högtalare och mikrofoner på fordonets utsida. Systemet reagerar också på om en passagerare agerar ”onormalt” och informerar kontrolltornet om någon insjuknar under resan. Personalen i kontrolltornet kan då tillkalla exempelvis en läkare eller en ambulans.

Att integrera artificiell intelligens i självkörande fordon är, framhåller parterna bakom projektet, ett viktigt steg på vägen till full autonomi och att på ett säkert sätt flytta föraren från fordonet. Keolis och företagets svenska partners planerar att inleda försök utan en säkerhetsförare ombord mot slutet av 2022 eller i början av 2023.

I projektet svarar Telia och Ericsson för uppkopplingen via 5G-nätet, medan Intel levererar datorkraften till såväl IT-systemen i fordonet och kontrolltornet, liksom det mobila nätverket. Själva fordonet som är utrustat med självkörande teknik kommer från det svenska teknikföretaget T-engineering.

Demonstrationen i Kista på torsdagen var en uppföljning från lanseringen av projektet 5G Ride på Djurgården i Stockholm 2020 då prins Daniel medverkade (klicka här).

Keolis är engagerat i flera projekt med autonoma fordon. I våras testade företaget en autonom, självkörande minibuss från Navya på Lindholmen i Göteborg. Innan dess, visade Keolis och Volvo Bussar hur en självkörande, 12 meter lång elbuss helt autonomt parkerade, körde genom tvättanläggning och laddade batterierna (klicka här).

Keolis är eller har också varit engagerat i projekt med autonoma fordon i en rad andra länder: Australien, Belgien, Danmark, Kanada, USA och Storbritannien.

Här är en video om projektet i Kista. Videon är på engelska.