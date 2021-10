KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men den här gången också från andra delar av världen. Denna gång: Irizar levererar första eldrivna stadsbussarna i Bulgarien; 55 elbussar från Yutong på FN:s klimatmöte i Glasgow; Ännu en order på elbussar till Solaris.

Bulgarien: Den spanska busstillverkaren Irizar har nu inlett leveranserna av en stor order på elbussar till Bulgariens fjärde största stad, Burgas. Det är lokaltrafikbolaget i staden, Burgas Bus, som har beställt totalt 44 batteribussar från Irizar, 34 12-metersbussar och tio ledbussar. Irizar levererar också 44 laddstationer från sitt dotterbolag Jena Energy.

Storbritannien: I veckan inleds FN:s stora klimatmöte COP26 i Glasgow, Skottland. Transporterna under mötet kommer till mycket stor del att skötas med elbussar. Som vi tidigare rapporterat (klicka här) kommer First Bus att sätta in 22 elbussar från BYD/Alexander Dennis (ADL) för att transportera delegater mellan Glasgows centrum och konferensområdet vid mässområdet SEC. Samtidigt kommer ett annat bussföretag, McGill´s, att sätta 55 elbussar från kinesiska Yutong i trafik i staden, men de är inte någon tillfällig satsning under toppmötet utan kommer efter mötet att gå i förortstrafik i Glasgow.

Bussarna är av modell Yutong E12. Förutom de 55 bussarna av denna modell har McGills också köpt sex batterielektriska turistbussar från Yutong. Fram till slutet av förra året hade Yutong enligt egen uppgift sålt över 110 000 elbussar. Företaget har haft framgångar i flera nordiska länder men hittills inte lyckats bryta sig in på den svenska marknaden.

Polen: Busstillverkaren Solaris har fått ytterligare en order på sina elbussar. Ordern omfattar elva låggolvsbussar av modell Urbino 12 samt fem ledbussar, Urbino 18 som våren 2022 ska levereras till staden Rybnik i Polen.

Bussarna är utrustade med Solaris egna högenergibatterier på drygt 440 kWh i tolvmetersbussarna och över 500 kWh i ledbussarna. Laddning sker i depå och bussarna har drivaxlar med integrerade elmotorer.