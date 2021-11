KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men den här gången också från Israel. Denna gång: Stororder på hybridbussar till Solaris; BYD får sin första order från Barcelona; BYD har också stora framgångar i Israel, får order på 100 elbussar.

Belgien: Marknaden för hybridbussar är långt ifrån död. Den polska busstillverkren Solaris har nu fått en stororder på 161 hybridbussar och ett åttaårigt serviceavtal från Belgien. Ordern avser Urbino 12 hybrid och beställare är ett kollektivtrafikföretag i den fransktalande delen av Belgien, Opérateur de Transport de Wallonie (OTW). Bussarna ska levereras nästa år och ordervärdet uppges till dryga 76 miljoner euro, närmare 800 miljoner kronor.

Bussarna ska gå i trafik i städerna Namur, Liège och Charleroi.

Sedan tidigare har Solaris levererat närmare 240 bussar av samma modell för trafik i tre belgiska städer. Förutom hybridbussar har Solaris också levererat 32 batterielektriska versioner av Urbino för trafik i Bryssel.

Spanien: Lokaltrafiken i Barcelona, TMB, som tidigare har lagt stora beställningar på elbussar hos Irizar och Solaris utökar nbu listan över elbussleverantörer.

TMB har för första gången beställt sådana från BYD som har fått en order på 25 batterielektriska bussar till den katalanska huvudstaden. Bussarna ska tillverkas vid BYD:s fabrik i Komárom, Ungern.

Ordern gäller tolvmetersbussar som är utrustade med BYD:s järnfosfatbatterier på 442 kWh vilket ger dem en räckvidd på 400 kilometer på en laddning och under normala trafikförhållanden. Bussarna kan antingen snabbladdas via pantograf eller depåladdas via CCS-kontak De första bussarna i beställningen ska levereras nästa år.

Israel: BYD har också fått en beställning på 100 batterielektriska bussar från den största kollektivtrafikoperatören i Israel, Egged. Ordern är den största hittills för BYD i landet och bussarna ska sättas i trafik i hamnstaden Haifa. Sedan tidigare har Egged 24 elbussar från BYD i trafik i Haifa och Jerusalem.

Bussarna är, liksom de bussar som Madrid beställt, försedda med BYD:s järnfosfatbatterier med en kapacitet på 422 kWh.