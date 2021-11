Svag oktober för bussar i EU

Oktober blev en svag månad när det gäller försäljningen av bussar i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Jämfört med oktober förra året minskade försäljningen av bussar över 3,5 ton med 21,9 procent.

Det är en minskning på främst två stora bussmarknader som drar ner siffrorna. Frankrike minskade med 28,4 procent och Italien med 48,7 procent. Flera mindre marknader rapporterar en ökad försäljning, men det räcker inte för att lyfta oktobersiffrorna som helhet.

Under årets första tio månader sammanlagt ökade nyregistreringarna av bussar i EU med 2,4 procent, främst tack vare en uppgång tidigare under 2021. Volymmässigt var Frankrike den största bussmarknaden inom EU med 5 552 enheter nyregistrerade under perioden januari – oktober i år. Det är en ökning med 12,5 procent jämfört med fjolårets första tio månader.

Av de stora marknaderna följer därefter Italien (+8,7%), medan Spanien och Tyskland minskade med -8,3% respektive -5,3%.