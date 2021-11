Välkänt väderskyddsföretag växer

Team Tejbrant, som i buss- och kollektivtrafikbranschen är mest känt för väderskydd till hållplatser, vidgar sin verksamhet. Det sker genom att Team Tejbrant förvärvar delar av företaget Lagerholm AB som är en av Nordens ledande leverantörer när det gäller infoskyltar, digitala skyltar, informationskiosker med mera.

Bland Lagerholms kunder finns Storstockholms Lokaltrafik (SL), reklamföretaget Dlear Channel, Sweavia med flera. Bolaget är ett familjeföretag i tredje generationen med mer än 50 års samlad branscherfarenhet.

Tem Tejbrant levererar hållplatsutrustning, väderskydd, kundvagnsgarage, rökskydd, ljusvitriner, cykelparkeringslösningar m m till kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa. Team Tejbrant har funnits på marknaden sedan 1982.

– Vi ser detta som ett strategiskt förvärv då Lagerholms produkter och know how väl faller in som ett komplement till Team Tejbrants produktsortiment, säger Per Saveborn, arbetande styrelseordförande hos Team Tejbrant.

– Nu när vi beslutat oss för att avveckla vår verksamhet känns det bra att kunna avyttra delar till Team Tejbrant för att säkerställa att våra kunder, som i de flesta fall även är Team Tejbrants kunder, kan fortsätta att beställa produkter, säger Arne Lagerholm, delägare i Lagerholm AB.