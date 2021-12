Nya Vikingfartyget på väg från Kina

Rederiet Viking Lines nya flaggskepp, passagerarfartyget Viking Glory, påbörjade i dag sin resa från Xiamen i Kina mot sin hemmahamn Åbo. Färden går bland annat via Suezkanalen och Gibraltarsundet. Fartygets marschfart är i snitt 16 knop och hemresan tar knappa fem veckor. I mars sätts fartyget i trafik på rutten Åbo – Mariehamn – Stockholm.

– Fartygets hemresa är en väldigt spännande och speciell arbetsuppgift som har krävt omsorgsfull planering och specialarrangemang, säger Viking Glorys kapten Ulf Lindroos.

– Det kan jag säga reda nu, att inget överträffar glädjen när man kommer fram till hemmahamnen.

Under resan stiger även underleverantörer på och byggarbetena fortsätter. Viking Glory sjösattes i januari 2021 vid XSI:s varv i Xiamen i Kina. Fartyget hade då gått i genom två krävande testkörningar, där man säkerställde att fartygens system fungerar under verkliga förhållanden. Under det första sjöprovet i juni provkördes bland annat ABB:s Azipod-framdrivningssystem, testades fartygets manöverbarhet samt säkerställdes att livbåtarna och brandlarmet fungerar. Under den andra testkörningen kontrollerades bland annat maskinsystemen och drivkraften. Samtidigt testades också fartygets buller- och vibrationsnivåer.