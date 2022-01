Lång väg tillbaka för turismen

Turismen i världen återhämtade sig något under 2021 jämfört med året innan. Men det är en lång väg kvar innan den internationella turismen är tillbaka på nivåerna från tiden innan pandemin. Det konstaterar världsturismorga-nisationen UNWTO.

Den globala turismen ökade med fyra procent i fjol, från 400 miljoner internationella ankomster år 2020 till 415 miljoner i fjol. Men den låg ändå 72 procent under 2019 års nivå, alltså året innan pandemin. 2020 var det värsta året någonsin för turismen i världen. Mätt i internationella ankomster minskade den då med 73 procent enligt FN-organet UNWTO (World Tourism Organization).

Lättade restriktioner, ökad vaccinationstäckning och mer samordnade regler för resor mellan länder bidrog under andra halvåret i fjol till att lätta något på den uppdämda efterfrågan på resor. Men ändå låg de internationella ankomsterna under det tredje och fjärde kvartalet förra året 62 procent under nivån från tiden innan pandemin.

Preliminära siffror för december visar på 65 procent mindre turism jämfört med december 2019. Den totala påverkan av omikronvarianten och den kraftiga ökningen av smittspridningen återstår att se, konstaterar UNWTO.

Organisationen konstaterar också att återhämtningen varierar i olika delar av världen, beroende på olika reserestriktioner och andra faktorer. Den starkaste ökningen i förhållande till 2020 uppvisar Europa och Amerika med en uppgång på 19 respektive 17 procent. Men ändå ligger siffrorna 63 procent under nivån före pandemin.

I UNWTO:s expertpanel tror 58 procent av branschexperterna på en återhämtning i år, främst under det tredje kvartalet och 42 procent på en återhämtning först 2023.

Majoriteten av experterna, 64 procent, tror att turismen kommer att nå nivån från innan pandemin först 2024 eller senare. I september var det 45 procent som trodde på en så sen åtrhämtning.