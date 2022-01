Scania i topp under december

Två bränslecellsdrivna bussar – de första i Sverige för ordinarie trafik – ingår bland de nyregistrerade tunga bussarna i Sverige under 2021 års sista månad. Det framgår av nya siffror från branschorganisationen Bil Sweden. Månaden domineras av Scania med 83 nyregistrerade tunga bussar, följd av kinesiska BYD med 18 nyregistrerade elbussar. December var en stark månad när det gäller elbussar. Förutom de två bränslecellsbussarna nyregistrerades även åtta batterielektriska bussar från Solaris.

Under december registrerades totalt 138 nya bussar (både lätta och tunga), 69,5% färre än under samma tid förra året, då 452 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under året 728 bussar, 56,5% färre än förra året, då 1674 stycken registrerades.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 131 under december, 70,6% färre än under samma tid förra året då 446 bussar registrerades. Under 2021 minskade registreringarna av bussar kraftigt.

– Nyregistreringarna av bussar (både lätta och tunga) minskade med 57 procent till 728. Tappet förklaras till stor del av minskad efterfrågan från beställningstrafiken som är beroende av turismen. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Eldrivna bussar, exklusive direktimport, svarade för nära 25 procent av de totala bussregistreringarna. Det kan jämföras med en andel på tio procent under 2020. Vi förväntar oss en fortsatt uppgång för eldrivna bussar, till följd av de upphandlingar som nu sker, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Bränslecellsbussar i reguljär trafik i Sverige har inte funnits på många år. Under 2004 och 2005 testades dock några bussar från Mercedes Benz av SL i Stockholm som en del av ett europeiskt bränslecellsprojekt. De två vätgasdrivna bussarna från Solaris ska gå i trafik i Sandviken med Transdev som operatör, medan de övriga elbussarna från Solaris används av Vy Buss i tätortstrafiken i Gävle.

De 18 batteribussarna från BYD ingår som en del av en leverans om totalt 40 batterielektriska regionbussar från BYD till Bergkvarabuss i Skåne.

En nykomling i Sverige är två Novociti Lite till Sälen Buss för shuttletrafik i Sälenfjällen.

Här är listan över de nyregistrerade tunga bussarna i Sverige under december:

Scania 83

BYD 18

Solaris 10

Volvo 9

Setra 5

Mercedes-Benz 4

Isuzu 2