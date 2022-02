Ökade säkerhetskrav på bussar och lastbilar

Kraven på nödbromssystem, AEBS (Advanced Emergency Braking System) för nya bussar och lastbilar kommer att skärpas. FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECVE) vill att de nuvarande kraven blir tuffare på flera punkter. Bland annat ska systemet reagera med en mycket kraftigare automatisk inbromsning när det upptäcker fasta hinder, även om föraren inte har varnats tidigare av systemet. Det ska bland annat bidra till att minska olycksrisken då trafiksituationen plötsligt förvärras genom att framförvarande fordon bromsar in kraftigt.

Möjligheterna att stänga av nödbromssystemet ska också begränsas. När systemet har stängts av måste det aktiveras på nytt automatiskt efter femton minuter. I praktiken innebär det att systemet nästan alltid är aktivt.

Vidare kommer krav på att AEBS på tunga fordon ska kunna reagera och hindra olyckor när det upptäcker fotgängare när fordonet körs i en hastighet upp till 20 kilometer i timmen. Dessutom kommer de nya reglerna att kräva att systemen är mer robusta än idag och bättre på att hantera verkliga situationer.

De nuvarande FN-reglerna antogs i november 2012 och blev obligatoriska i EU 2014 för nya lastbilar och bussar. Om de nya reglerna antas av ett annat FN-organ, World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations, i juni i år kan regelverket träda i kraft i februari 2023.

Enligt undersökningar som har gjorts av tyska forskningsinstitut och trafiksäkerhetsorganisationer omkom mer än 1 000 personer i upphinnandeolyckor i Österrike, Frankrike, Italien, Sverige och Storbritannien under 2016 – 2018. Vid fler än hälften av de allvarliga olyckorna stod det framförvarande fordonet stilla vid kollisionen.