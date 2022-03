Nytt system för avdrag för arbetsresor

Regeringen presenterade på torsdagen ett förslag till ett nytt reseavdrag som man nu skickar över till Lagrådet innan riksdagen ska ta ställning till det. Det nya systemet är avståndsbaserat och färdmedelsneutralt, till skillnad från dagens system som är kostnadsbaserat. ”De flesta är vinnare på det nya systemet”, sa finansminister Mikael Damberg (S) när han på torsdagseftermiddagen presenterade det nya systemet som bygger på en skattereduktion med 50 öre per kilometer enkel väg för arbetsresor som är längre än en viss avståndsgräns.

Skattereduktionen kommer således att beräknas på avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan och det kommer inte spela någon roll vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan.

Skattereduktionen blir också regionalt differentierad. För dem som bor i vissa storstadskommuner kommer den nedre avståndsgränsen att vara 30 kilometer, för större delen av landet blir gränsen 15 kilometer. Det finns också en övre gräns på 80 kilometer. Över den gränsen utgår ingen skattereduktion.

– Genom att förslaget inte utgår från kostnaderna för arbetsresorna utan från avståndet gynnas den som kan göra billiga resor, till exempel den som reser kollektivt eller samåker. Dagens system gynnar dem som åker i egen bil. Inte minst gynnas bilåkande män i storstäderna, sa finansministern.

– Det här är den största reform av reseavdraget sedan avdraget infördes.

Systemet ger också en lika stor skattereduktion oavsett hur mycket man tjänar.

– För vanligare löntagare motsvarar det nya avdraget 25 kronor per mil, jämfört med dagens 18.50 per mil. Vi räknar också med att fler än idag får rätt till skattereduktion, sa Mikael Damberg på pressträffen.

Regeringen räknar också med att justera upp skattereduktionen som i förslaget uppgår till fem kronor per mil. Sex kronor per mil skulle ungefär motsvara den skattelättnad som schablonbeloppet för bilresor ger i dagens reseavdrag vid en marginalskatt på 32 procent. Men regeringen planerar att i busgetpropositionen i höst att återkomma med ett förslag där skattereduktionen uppgår till åtta kronor per mil. Då kommer man också att föreslå en större skattelätt nad för personer med långa pendlingsavstånd.

Det nya systemet är tänkt att införas den 1 januari nästa år.