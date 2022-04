Dörrarna öppnas på mesta busslinjen

Från sensommaren ska det bli möjligt att stiga på landets mest belastade busslinje genom alla dörrar. Det är stombusslinje 4 i Stockholm som varje dag normalt har mer än 60 000 påstigande resenärer. I augusti inleder SL försök med att öppna alla dörrar på ledbussarna på linjen för påstigning. Syftet är att korta restiderna och förbättra regulariteten, alltså att bussarna håller tidtabellerna och inte klumpar ihop sig på linjen som inte sällan sker idag. Försöket pågår några år.

Idag står bussarna på linjen ofta stilla på hållplatserna därför att på- och avstigning tar lång tid. Hållplatstiden är drygt 30 % av restiden för linjen enligt SL. Utredningar som SL har gjort tidigare visar att det är möjligt att minska restiderna med sju procent vid påstigning genom alla dörrar.

Bäst effekt får man om också andra åtgärder vidtas som förbättrar regulariteten och därmed hur länge resenärerna får vänta på bussen vid hållplatserna.

Ett av de stora problemen för linjen är nämligen inte kapaciteten, även om det ofta är knökfullt på bussarna i rusningstid. Det är den bristande regulariteten som gör att beläggningen på bussarna varierar mellan 10 och 100 personer per buss. Ändå är genomsnittsbeläggningen under den största trafiktoppen och på den mest belastade sträckan endast 55 personer per buss.

Fusk

Samtidigt som SL ska testa påstigning genom alla dörrar ska Stockholms stad fortsätta att öka framkomligheten för bussarna med fler busskörfält, företräde i korsningar och färre hållplatser. Det skulle sammantaget göra det möjligt att öka medelhastigheten på linjen från dagens 12 – 15 kilometer i timmen till cirka 20 kilometer i timmen.

I samband med förs.öket ska biljettläsare installeras vid samtliga dörrar på de bussar som trafikerar linje 4. För att motverka fusk ska SL använda bland annat de nya IT-system som nu installeras i alla bussar. Systemet visar i realtid när antalet påstigande är större än antalet personer som validerar sina biljetter. Då kan biljettkontrollanter dirigeras dit.

Dessutom planerar SL att under försöket utöka antalet biljettkontroller på linjen.

SL konstaterar också att det finns en risk kring att det blir otydligt för resenärerna om att man får gå på i alla dörrar på linje 4 och att det enbart gäller för linje 4. Därför är det, menar SL, viktigt med kommunikation till resenärerna.

– Exempel från Köpenhamn visar att man där fick ner fuskåkandet i nivå med andra linjer som inte har påstigning i alla dörrar genom goda kommunikationsinsatser, skriver SL till politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm.