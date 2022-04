KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa. Denna gång: Elbussturné från snöstorm i Alperna till öken i Marocko; Stor order till BYD från Ungerns största kollektivtrafikföretag; Stort europeiskt elbussprojekt avslutat.

Tyskland: Busstillverkaren MAN är ute på en omfattande elbussturné. Turnén syftar till att marknadsföra företagets elbuss Lion´s City E och sträcker sig från europeiska alpvägar i snöstorm till nordafrikanskt ökenklimat. Slutpunkten är, än så länge, Marrakesh i Marocko. Hittills har MAN visat sin elbuss i 20 länder. I år går turnén, som inleddes 2020, in på tredje varvet. Hittills har bussen presenterats för mer än 1 000 kunder, uppger MAN.

En av de verkliga prövningarna hittills har varit att i snöoväder köra en Lion´s City 12 E på närmare 2 300 meters höjd genom Julierpasset i de schweiziska alperna. Den aktuella bussen ska nu gå i trafik hos ett bussföretag i alperna under ett år för att testas under utmanande topografiska förhållanden. I Österrike har en Lion´s City 12 E under den gångna vintern testats som skidbuss i Tyrolen.

Ungern: Busstillverkaren BYD har fått en order på 48 elbussar från Ungerns största kollektivtrafikföretag, Volánbusz Zrt. Ordern är den största hittills i Ungern för BYD och gäller 12-meters lågentrébussar. Bussarna ska produceras i BYD:s europeiska fabrik i Komárom i Ungern som vi tidigare rapporterat om i ett stort reportage (klicka här) och som nu har en produktionskapacitet om 400 bussar per år vid enkelskiftsproduktion. Volánbusz ska använda bussarna i fem ungerska städer: Győr, Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged samt Eger.

Volánbusz har sedan tidigare två bussar från BYD i sin flotta på över 6 200 bussar.

Belgien: Den internationella kollektivtrafikunionen UITP har nu avslutat sitt fleråriga projekt om den europeiska marknaden för rena bussar, med tonvikt på eldrift. Projektet, av UITP döpt till ASSURED, har bland annat kartlagt utvecklingen av rena bussar i Europa från 2017 till 2021 och har drivits i samarbete med två projekt inom EU.

38 olika aktörer inom europeisk transport och energisektor har medverkat i projektet som bland annat har arbetat med att standardisera lösningar för laddning av tunga elfordon som bussar och lastbilar. Projektets huvudsakliga fokus har legat på elbussar. Klicka här för att läsa slutrapporten från ASSURED (på engelska).

Projektet har också producerat en engelskspråkig video om sitt arbete: